Carlota Corredera: “En la tele, nada es seguro. Nada es para siempre”

La marcha de Carlota Corredera de “Sálvame” marcó el fin de una etapa no solo para el programa, sino para ella. La presentadora llevaba ligada al espacio de corazón más de una década, y fue allí donde conoció a su actual marido y padre de su hija. A partir de su salida, emprendió un camino desconocido que la llevó a probarse en otro tipo de proyectos, aunque con menos éxito que el cosechado en el magacín vespertino de Telecinco.

Ahora, Carlota Corredera hace balance y se muestra ilusionada ante este 2023. “Tengo muchas ganas de seguir trabajando, seguir comunicando y seguir disfrutando de mi profesión, que la adoro. Estoy en el punto, espero, de recoger una cosecha que se perdió. El año pasado ha sido un año muy tranquilito y espero que broten muchas cosas que se han sembrado”, señala. La de Vigo es consciente de que su profesión va ligada a cierta inestabilidad, pero se muestra tranquila en lo que respecta a su futuro profesional: “Si hay algo que me ha demostrado la tele es que nada es seguro, nada es para siempre. Pero espero volver muy pronto”.

Lo que sí parece tener claro es que su regreso a la televisión no estará ligado a “Sálvame”. Carlota Corredera guarda un recuerdo muy bueno del programa que la encumbró a lo más alto de su carrera, pero se muestra reacia a volver a sus orígenes: “Mi etapa allí ha terminado. Es una hoja que he pasado. Creo que estoy llena de todo lo que viví allí, me lo llevo para toda mi vida, mi matrimonio lo conocí allí, todo. Pero mi tiempo allí ha terminado”.

La presentadora Carlota Corredera posa a su llegada al estreno de la nueva serie de Netflix 'La chica de la nieve', en Málaga FOTO: Jorge Zapata EFE

Lo cierto es que su última etapa en “Sálvame” fue algo agridulce para ella. Su férreo posicionamiento a favor de Rocío Carrasco le costó enfrentamientos contra algunos compañeros, y fueron muchos lo espectadores que cargaron contra ella a través de las redes sociales, propinándole feroces críticas que en la mayoría de los casos sobrepasaban los límites del respeto. Aun así, Carlota Corredera asegura que ha aprendido “a gestionarlo y a tomar distancia de todo”.

La presentadora reconoce que ha llorado mucho en el último año, aunque puntualiza que “no ha sido por la tele”. Para ella, “el trabajo es trabajo, y lo importante es que esté todo bien en casa, y en casa todo está bien”, celebra mientras señala a su marido, que la acompaña en un viaje a Málaga: “Hemos dejado a la niña con unas buenas amigas y estamos disfrutando aquí como marido y mujer, no como padres”.