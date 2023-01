Carlota Corredera “vuelve” al universo Sálvame ante la ausencia de Jorge Javier Vázquez

Carlota Corredera no atraviesa precisamente su mejor momento profesional, al menos televisivamente hablando, después de que el pasado mes de noviembre pusiese fin a su etapa al mando del programa ‘¿Quién es mi padre?’. Tras de varias entregas en prime time, el formato de Telecinco quedó relegado al late night, eliminando de la parrilla televisiva el debate posterior con la presencia de colaboradores y la de la propia Carlota.

Carlota Corredera, presentadora de '¿Quién es mi padre?' FOTO: Mediaset

Cabe destacar que han pasado nueve meses desde que la gallega se marchase de “Sálvame” tras trece años trabajando en el formato de corazón más icónico de la pequeña pantalla. Aunque volvió de forma puntual en alguna ocasión, lo cierto es que su marcha como presentadora fue definitiva.

Un adiós que estuvo cargo de mucha polémica porque llegó en un momento de grandes cambios en el programa. Se anunció que David Valldeperas y Alberto Díaz también dejarían su puesto como directores, y aunque así fue por unos días, terminaron reincorporándose poco después. No pasó igual con la presentadora. “No lo he vuelto a ver porque yo creo que, cuando te despides como yo me despedí, creo que para poder volar, que es mi intención, y seguir con los proyectos que tenemos en mente y que estamos trabajando, necesito un poco hacer reset. Estoy en plena operación détox. Es imposible no enterarse de todo lo que pasa, pero estoy viviendo la actualidad con distancia, aunque mi corazón pertenecerá siempre a ‘Sálvame’”, declaraba hace unos meses ante los medios de comunicación.

Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) presentará el #MediafestNightFever junto a Adela y Patiño



El #Mediafest10 se convierte en una competición de segundas oportunidades a:



▪️Brequette, Sandrina, Nika, Ainhoa Cantalapiedra, Ángel Capel, David Lafuente, Lorca, Lydia y Blanca Villa pic.twitter.com/vFldi1vEVI — telemagazine (@telemgzn) January 11, 2023

Este mismo miércoles se ha conocido una noticia muy positiva para todos los seguidores de ‘Carlotiña’, y no es otra que su regreso (aunque sea por un día) a la cadena que tantos éxitos y alegrías le ha generado. Lo hará este mismo viernes por la noche en el Mediafest Night Fever, formato que presentará junto a María Patiño y Adela González, ante la continúa ausencia de Jorge Javier Vázquez. Una noticia aplaudida por muchos y también criticada por parte de los detractores de la gallega, muchos de ellos también detractores de Rocío Carrasco.