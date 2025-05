Ana Rosa Quintana, muy tajante, responde por alusión a Anabel Patoja tras el vídeo de su parto: "Hay dos o tres planos que no me gustan"

Anabel Pantoja continúa acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país tras publicar el vídeo de su parto en el Día de la Madre. La influencer, sin tapujos, compartió con sus millones de seguidores el momento en el que llegó su hija Alma al mundo y las reacciones a la publicación no se han hecho de esperar.

Tras los comentarios recibidos, la sobrina de la tonadillera explotó en redes. "Se ha llegado a decir que he contratado a una chica para grabarlo", declaraba Anabel. "Es una enfermera que tuvo el detalle de grabarnos en el momento en que David saca a Alma y me la da".

Según la influencer, todo se resume en "querer recordar ese momento y verlo tranquilamente y con el tiempo enseñárselo a Alma y a mi madre". "¿Me habéis visto las partes bajas?¿sangre? Solo se ve un apretón y el llanto de mi hija", zanjó la creadora de contenido.

La tajante respuesta de Ana Rosa

La presentadora de "El programa de Ana Rosa", por alusión, ha contestado en directo a Anabel Pantoja, dejando bien claro que no dijo en ningún momento que había contratado a alguien para grabar ese momento. "Creo que a Anabel Pantoja no le gustó lo que se dijo del vídeo de su parto en redes. Lo que tiene que entender es que cuando expones una intimidad, pues la has expuesto y entonces la gente entra en tu intimidad", ha declarado la periodista.

A pesar de las distinta opiniones de los colaboradores del programa, Ana Rosa ha querido dejar claro su punto de vista. "A mi me parece mono cuando el marido le está dando la mano, el plano del pie es monísimo... pero hay dos o tres planos que a mi, personalmente, no me gustan. Pero tiene todo el derecho", ha finalizado sobre el asunto.

Numerosas reacciones

A pesar de los comentarios negativos, la publicación de Anabel Pantoja se ha llenado de numerosos mensajes de cariño hacia la influencer, que tachaban de "precioso" y de "maravilloso" el vídeo de su parto.