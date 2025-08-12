Cayetana Guillén Cuervo corre un tupido velo con su distanciamiento con Amaia Montero

Hace ya un par de meses, la relación entre Cayetana Guillén Cuervo y Amaia Montero atravesó un momento de lo más complicado a consecuencia del sonado despiste de la actriz, que reveló sin querer lo que parecían ser los planes de regreso de su amiga a La oreja de Van Gogh. Los rumores sonaban con fuerza desde hacía tiempo, pero una pregunta capciosa de la prensa confundió a la presentadora y habló más de la cuenta.

“Lo sé desde hace mucho, pero ella me pidió que por favor no se lo dijera a nadie. Se lo prometí, y no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie”, señaló Cuervo sobre la supuesta e inminente vuelta de su amiga a la mítica formación. Sin pretenderlo, sus declaraciones, pronunciadas con evidente entusiasmo y cariño, provocaron una tremenda controversia que se comentó durante días en platós de televisión y redes sociales, y a Montero no le sentó nada bien esta exposición.

De hecho, poco después, la cantante dejó de seguir a su íntima amiga en redes sociales, un gesto simbólico que muchos interpretaron como la confirmación de un enfado o una decepción. Aunque Cuervo llegó a disculparse públicamente, asegurando sentirse triste por lo ocurrido, el distanciamiento parecía ya inevitable.

Desde entonces, Cayetana ha evitado pronunciarse sobre el tema, afirmando con rotundidad durante la Gala Starlite de Marbella que “prefiero no hablar” acerca de un asunto que seguro que todavía le duele.

Amaia Montero en una imagen de archivo. Gtres

Sin embargo, sí ha confirmado que atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida, y que hubiera querido contar en su juventud con las herramientas emocionales que hoy la hacen sentirse fuerte, segura y en paz consigo misma. “Yo me siento mejor, en mi mejor momento ahora”, dijo la presentadora ante las cámaras de la agencia Europa Press.

Mientras, Amaia Montero se mantiene alejada de los focos y, de momento, La oreja de Van Gogh no ha confirmado de forma oficial su regreso a la formación. Precisamente, la cantante ha compartido en estas últimas horas una sugerente fotografía en redes sociales en la que aparece desnuda en la cama, junto a dos palabras muy significativas que resumen su filosofía de vida en este momento: “No problem”.

Tras un bache de salud mental de lo más duro, Montero busca tranquilidad y paz, al tiempo que se prepara para su esperado regreso a los escenarios, ya sea en solitario o con la banda que la catapultó a la fama.