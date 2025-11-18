Joaquín Prat, al descubrir que el nuevo amor de Cayetano Rivera es su reportera: “Nos ha caído el Gordo”

Mucho se está hablando de Cayetano Rivera en las últimas semanas. Muy a su pesar. Mientras él quiere recuperar la tranquilidad perdida por sus propios escándalos y que la prensa mire a otro lado, ha surgido una nueva información que le hace copar titulares. Muchos se centran en el accidente de tráfico por el que terminó derribando una palmera, cuando perdió el control de su vehículo. Especialmente de las consecuencias legales y de su negativa a colaborar con la policía. Pero la atención se ha desviado al entrar en escena una nueva mujer. Una joven con la que se le relaciona sentimentalmente y que también cosecha su propia fama.

Se trata de Gemma Camacho, periodista al servicio de Telecinco. Concretamente de ‘El tiempo justo’, programa presentado por Joaquín Prat. Llevarían muy poco tiempo conociéndose, como así plantearon este lunes desde ‘No somos nadie’ de TEN, programa de María Patiño: ““Es una chica que nunca, nunca, nunca ha querido hacer corazón”, destacaba Arnau Martínez, que aseguraba que lo suyo, todavía, “no es nada serio”. Incluso ha hablado ya Lucía Rivera al respecto, pero esperadísima era la reacción de los compañeros de programa de la reportera. Ya se ha producido y, en palabras de Joaquín Prat: “Nos ha tocado el premio Gordo”.

Joaquín Prat se alegra del nuevo amor de Cayetano Rivera

“Hemos hablado, y mucho, del palmerazo. El accidente de Cayetano Rivera y de las consecuencias que de ello podría tener para el torero. Pero ayer, en el Canal Quickie, contaban que Cayetano tiene una nueva ilusión… estaba viendo el Twitter y dije ‘Coño, pero si esta es nuestra Gemma Camacho’”, comenzaba a analizar las últimas informaciones el presentador. Se llevó una gran sorpresa al ver que su compañera del programa ha sido señalada como la posible nueva pareja del diestro. La presenta como “periodista, compañera de este programa. La habéis visto muchas veces, porque hace unos directos impecables. Por cierto, nunca o casi nunca con cosas que tienen que ver con el corazón, porque ella prefiere cultivar otras áreas del periodismo”.

Dicho esto, y hechas las presentaciones, sentenció: “Madre mía, si es que nos ha caído el premio Gordo”, dice Joaquín Prat, haciendo alusión al mayor premio de la Lotería Nacional que se entrega cada 22 de diciembre. No puede evitar reírse a carcajadas ante su propia ocurrencia. Cuando recupera la compostura, adelanta que han podido hablar con su compañera y desvela que la propia Gemma Camacho “no lo oculta, porque es lo que hay que hacer, llevarlo con naturalidad”. En su opinión, “son un parejón, una pareja de guapos”.

Desde el programa se amplía la información. Se destaca que son amigos desde hace tiempo, incluso desde hace años, pero que de un tiempo a esta parte han afianzado más sus lazos. No quieren poner etiquetas, pero sí indican que podrían haber sobrepasado los límites de una simple amistad. A su primo Antonio Canales también le ha sorprendido la noticia, pues casualmente ayer estuvo hablando con Gemma en las instalaciones de Mediaset, antes de saber quién era realmente ella. También ha hablado con su primo, quien reconoce que algo hay, aunque no quiere que con una simple cita se hable ya de una historia de amor.