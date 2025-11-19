Jesús Álvarez: "Ayrton Senna es el que más huella me ha dejado"

Su debut como escritor se produce con el libro “Cerca de las estrellas”, en el que el periodista Jesús Álvarez desgrana los grandes acontecimientos que han marcado su vida durante sus cincuenta años de profesión.

-¿Cuál de las “estrellas” a las que ha conocido le dejó mayor huella?

En el plano profesional, sin lugar a dudas, el piloto brasileño de Fórmula 1 Ayrton Senna, que tenía un halo muy especial. Era muy sensible y tranquilo, pero en cuanto se montaba en el coche se transformaba completamente. Le apodábamos “Mágico Senna”. También me impactó mucho Bob Beamon, el saltador de longitud que ostentó el récord de los ocho metros noventa centímetros durante muchos años.

-¿Y de los españoles?

Entre otros, Carlos Sainz, Rafa Nadal y Vicente del Bosque, de los que destacaría su trabajo, disciplina y buen hacer.

-¿Es fácil mantener la humildad cuando te rodea la popularidad y la fama?

De los grandes deportistas que he conocido, a ninguno se le ha subido la fama a la cabeza. Son gente humilde, luchadora, muy trabajadora, que se esfuerza por mantenerse en lo más alto.

-El suceso más negativo de su vida fue el secuestro de su suegro, Emiliano Revilla.

Sin lugar a dudas, lo pasamos muy mal. Sufrimos mucha angustia hasta que lo liberaron.

-Sus tres hijos son muy deportistas.

Estoy muy orgulloso de ellos. Al principio se decantaron por el fútbol, pero yo les recomendé que se dedicaran a otro deporte y eligieron el hockey hierba. Uno de ellos, Rafa, fue portero suplente de la selección española en los Juegos Olímpicos de París. Y en la ceremonia inaugural se colocó al lado de nuestra bandera y salió fotografiado en todas partes.

-¿Qué siente cuando le dicen que es el periodista más elegante de la televisión?

Bueno, es un bonito elogio. Siempre he pensado que para entrar en las casas de los telespectadores tienes que aparecer elegante.