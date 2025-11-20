Isabel Rábago desvela el mensaje que le mandó Antonia Dell’Atte cuando la despidieron de Telecinco: "La verdad está saliendo"

La noticia del despido de Alessandro Lequio de Telecinco ha revolucionado la actualidad televisiva. Prescinden de él tras años ligado a la cadena por las recientes revelaciones de su exmujer, Antonia Dell’Atte, que aseguró que había sido maltratada por el conde. Las reacciones no se han hecho esperar y son muchos los que aplauden la decisión del grupo audiovisual, entre ellos Isabel Rábago, que también fue despedida del canal a finales del año pasado.

La periodista ha compartido el mensaje -que hasta ahora guardaba para ella- que Antonia Dell’Atte le envió cuando se enteró de su despido. La italiana consideraba que Isabel había sido “silenciada” por defender su postura, ideas y no ceder ante determinados comportamientos.

“(Lo hacen) Por blanquear a un maltratador reconocido. La verdad está saliendo… era cuestión de tiempo. Todos los que han encubierto a mi ex son unos cobardes; van por la vida como muertos, alimentándose de mentiras y vendiendo el alma al diablo. El mal se destruye con el mismo mal entre ellos. Espero que tú te sientas una mujer libre y que no finjas los ataques machistas de mi ex Lequio. Que Dios ilumine las mentes retorcidas, que se rediman y se arrepientan de todo lo malo que han causado y sembrado”, continuaba el texto escrito por la eterna musa de Armani.

Unas palabras que emocionaron a Isabel Rábago y que hoy cobran más fuerza que nunca. “En ese momento, ella, sin conocerme de nada, contactó para hacerme sentir que estaba conmigo. Ella, desde la distancia me daba el aliento que alguno de los que pensé que eran valientes no hicieron, siguen sin hacerlo. El miedo es el alimento de los cobardes y de los mediocres. Este mensaje me hizo llorar”, explica la periodista y abogada.

Las palabras de Dell’Atte se transformaron en un abrazo desde la distancia para Rábago, que pudo recomponerse poco a poco gracias a Antonia y otros mensajes de apoyo: “Este mensaje y las personas que nunca me dejaron caer porque nunca me soltaron la mano, me hicieron recapacitar, recomponerme y comenzar a andar de nuevo, en silencio. Y todo cambió”.

Rábago, ahora feliz colaboradora de Antena 3, añade: “(Antonia) ha dado una lección a todos. Porque lo que dijo recientemente lo llevaba repitiendo años. Y nadie la creyó. Y quien la creyó, calló. Ella es una mujer con todas las letras. Quedan muchos cómplices aún . Todo llegará. No es venganza. Es Justicia”.