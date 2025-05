Belén Esteban desafía a TVE y se niega a cumplir su desesperada petición

‘La familia de la tele’ está en horas bajas. Aunque siempre han reinado en la franja de la tarde, parece ser que el público fiel de TVE no lo es tanto al universo ‘Sálvame’. La apuesta de la cadena pública por revivir lo que en Telecinco triunfaba por sí solo ha resultado todo un fracaso. Las audiencias comenzaron siendo pobres, muy discretas y motivo de burla por muchos, sin atender los profesionales que están sudando la gota gorda por encontrar su sitio y hacerse un hueco en los hogares españoles.

Les está siendo difícil, pues cada vez la audiencia les da más la espalda, los datos bajan y las medidas de urgencia no funcionan. Y, en medio de todo este calvario para las estrellas del programa, va Belén Esteban y se planta. No está dispuesta a hablar de su vida privada como ya hizo en Telecinco años atrás.

Belén Esteban dice “no” a TVE

El programa de María Patiño continúa al frente acompañando a aquellos espectadores que les sintonizan, dándoles una oportunidad de demostrar lo que valen. Tienen muchas trabas para alcanzar el éxito y la propia Belén Esteban ya se quejó de ello al principio. Dijo que estaba deseando irse del programa, que hablaría con los productores y que recogería sus bártulos para irse a su casa. Allí pensaba que estaría mejor, porque le aburrían los temas que debía tratar en TVE y se veía muy limitada a la hora de ser ella misma.

Inés Hernand y Belén Esteban "Ni que fuéramos Shhh"

Quizá es por eso que recibió una oferta del ente público para que pudiese explayarse a su gusto, encontrar su sitio en la cadena y, de paso, enganchar de nuevo al público. Ella se ha negado en rotundo. En mitad del revuelo que ha supuesto el maltrecho puesto de Melody en Eurovisión y el escándalo que arrastra Israel con su injustificado genocidio sobre el territorio de Gaza y su pueblo, ‘La familia de la tele’ comienza a tener un cierto respiro. Pero no el suficiente como para apostar que seguirán en antena, de ahí que desde la cúpula de La Osa hayan tratado de tentar a la ex de Jesulín de Ubrique para que se convierta en su salvadora.

Pero no está dispuesta a dar su brazo a torcer. Al menos no si eso implica colocarse de nuevo en la diana de todos los comentarios. Más sabiendo que serían negativos, pues desde que es conocida por toda España y gran parte del mundo, se le achaca que su fama viene por los días que pasó al lado de Jesulín de Ubrique, padre de su hija Andrea y su enemigo público número uno por excelencia. De él ha hablado hasta la saciedad desde que pisó su primer plató de televisión, cuando Ana Rosa Quintana le dio la oportunidad de triunfar. La supo aprovechar. Pero ese tren ya pasó y no está dispuesta a cometer errores del pasado que, en definitiva, considera que ya no vienen a cuento.

Belén Esteban está en otra etapa de su vida. Ya no quiere enzarzarse en más líos con su ex, pues prefiere centrarse en su marido Miguel, en ser testigos de los triunfos personales y laborales de su hija en Estados Unidos y, de paso, ganarse el sueldo en TVE. Pero no quiere que esto sea a costa de sus heridas del pasado: “Me gustaría hablar, porque ya lo he contado, pero nunca en TVE y lo quiero contar”. Con esta entradilla María Patiño ya sabía que iba a confesar la propuesta que había recibido por parte de la cadena pública: “¿Vas a contar otra vez también tu vida aquí en TVE desde cero?”. Belén responde: “Pues me lo han propuesto, pero he dicho que no”. Clara y concisa, no quiere remover más el pasado, pues sabe que eso le acaba pasando factura en su tranquilo presente, sin frentes abiertos ni enemigos airados.