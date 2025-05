Belén Esteban y su deseo sobre el Rey Juan Carlos I: "Que muera en España"

La Patrona de España ha hablado alto y claro sobre la situación que vive a día de hoy el Rey Juan Carlos I, inmerso en la polémica tras su última disputa judicial contra el expresidente de la Región de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Belén Esteban tomó la palabra en la tarde de ayer mientras participaba en el magacín vespertino de actualidad 'La familia de la tele' en RTVE y expresó el deseo de que el antiguo monarca de España volviese a su país y dejase atrás su vida en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos).

Los últimos años de Don Juan Carlos, en su país

"A mí me gustaría que muriera en España. Pero en Abu Dhabi no", espetó la colaboradora del ente público, sorprendiendo a todos sus compañeros, aunque luego matizó sus palabras dejando claro que no le desea la muerte a nadie. "Tendría que volver a España" finalizó así su alegato, que no fue del gusto de Chelo García-Cortés, que expresó que no sería "prudente" la vuelta a casa de Juan Carlos I.

El 3 de agosto de 2020, la Casa Real española anunció la decisión del rey emérito Juan Carlos I de salir del país, una medida que tomó en medio de la creciente atención mediática y social por aspectos de su vida personal que habían salido a la luz. Aunque en ese momento no se reveló su destino, más adelante se confirmó oficialmente que se encontraba en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Esta salida voluntaria se presentó como un gesto destinado a proteger la imagen de la institución monárquica en un contexto especialmente delicado. Su elección de residencia respondió también al deseo de encontrar tranquilidad en una etapa distinta de su vida, lejos del foco público. Desde entonces, Juan Carlos I ha permanecido en Abu Dhabi, aunque ha manifestado su voluntad de regresar a España de forma puntual. La Casa Real ha reiterado que, pese a su nueva residencia, sigue vinculado familiarmente con España y mantiene comunicación con su entorno cercano. Esta situación ha sido objeto de debate público, pero también ha sido gestionada con el objetivo de preservar la estabilidad institucional.