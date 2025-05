Belén Esteban y María Patiño, en horas bajas: el desesperado intento de revivirlas

Este miércoles la presión ha terminado haciendo su trabajo. Después de una semana difícil para las estrellas de ‘La familia de la tele’, han terminado estallando. Especialmente Belén Esteban, que incluso ha llegado a amenazar con recoger sus bártulos y abandonar el programa de TVE. Los datos de audiencias son malos y no parece que el tiempo les esté ayudando a conquistar al público.

Pero las críticas son cada vez más feroces, incluso desde los propios trabajadores de la cadena pública. Están todos al límite. Unos se quejan de haber llevado su show al ente público y no están conformes con la idea. Otros condenan que están más relajados, que han blanqueado su imagen y ya no son los mismos. Esa sensación la tiene Belén Esteban, llegando a plantear su inminente salida del proyecto por mero agotamiento mental y por aburrimiento. Es ahí cuando Kiko Hernández ha entrado por teléfono para poner a sus excompañeros firmes. No permite que decaigan los ánimos y no ofrezcan la mejor versión de sí mismos. Su seña de identidad.

Belén Esteban anuncia que quiere dejar "La familia de la tele" TVE

Kiko Hernández pone firmes a sus excompañeros de ‘Sálvame’

“No es que esté incómoda. No quiero estar en este programa. No soy la Belén que quiero ser”, reconocía Belén Esteban en directo a sus compañeros. Está triste y las críticas le han pasado factura, como también el hecho de sentirse limitada para hacer lo que le gustaría en el programa por miedo a las represalias. No están en Telecinco, donde eran las estrellas y no tenían rival. Tampoco en ‘Ni que fuéramos Shhh’, donde el pisito era entendido como su refugio y aunque peleaban mucho, también vivían momentos únicos. Ahora se aburre.

Es por eso que Kiko Hernández ha entrado en directo en ‘La familia de la tele’ para levantar el ánimo, remover el avispero y buscar una reacción de sus amigos: “De verdad, me estás decepcionando” les llega a decir la estrella de ‘Sálvame’, que se ha quedado en TEN echándole una mano a Carlota Corredera a levantar su programa ‘Tentáculos’. “¿Qué os pasa? De verdad, llevo una hora viéndoos. Yo os conozco de hace 14 o 15 años y en la vida he visto una cosa así. No os reconozco, pero si vuestro sello de identidad es el cachondeo, la risa, el descojonarse. Nos importa una mierda aquí en el pisito la audiencia, nos importaba irnos felices a casa”, les recordaba la esencia de éxito en televisión, la cual han perdido.

Kiko Hernández interviene por sorpresa en 'La familia de la tele' y manda un claro mensaje RTVE

Kiko Hernández se ha dirigido directamente a Belén Esteban tras su amenaza de irse del programa: “La gente te quiere, pero te quiero divertida, no encorsetada. Que si te quieres enfadar, te enfades, si quieres hablar, hables, pero como has sido tú toda la vida. Pareces una seta”, le dedicaba para subirle el ánimo, aunque no lo conseguía. No solo con ella, pues el resto parecía estar igual de apagados: “Os falta complicidad, cachondeo, reírnos de vosotros mismos. Lo que hemos hecho aquí, no es un invento nuevo. No son los temas, de verdad. Es cómo os tomáis vosotros los temas. María, te echo mucho de menos. Echo de menos la María de ‘Ni que fuéramos Shhh’, la María de ‘Sálvame’”.