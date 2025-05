Kiko Hernández interviene en "La familia de la tele" con un importante mensaje a sus compañeros: "Os falta complicidad"

El programa de este miércoles 14 de mayo de "La familia de la tele" ha arrancado con una amenaza de Belén Esteban de abandonar el programa, tan solo uno 11 días después de su estreno. La de San Blas se siente "amargada" en el espacio y está muy desanimada con la poca audiencia que está teniendo y las críticas recibidas.

"Estoy acostumbrada a hacer otro tipo de televisión. Quiero ser la que era antes. Estoy amargada aquí", se ha lamentado la colaboradora. "Hay cosas que no puedo decir. Quiero ser libre, como era antes. Metía la pata y no pasaba nada. Quiero ser divertida, antes me mataba con mis compañeros, pero luego nos juntábamos y se nos iba la vida juntos".

Belén Esteban anuncia que quiere dejar "La familia de la tele" TVE

La confesión de Belén Esteban ha provocado que los demás compañeros se sinceraran ante la audiencia de cómo están viviendo estos días tan complicados. Tras la catarsis que se ha vivido en plató, Kiko Hernández ha entrado en directo a través de un videollamada con un contundente mensaje hacia sus compañeros.

La intervención de Kiko Hernández

El televisivo ha sido uno de los pocos que no ha sido trasladado a "La familia de la tele" y se encuentra como colaborador en "Tentáculos" con TEN, espacio presentado con Carlota Corredera.

"¿Qué os pasa? Llevo viéndoos media hora, yo que os conozco desde hace 14 años y no os reconozco. Nos importaba en el pisito la audiencia, nos importaba el descojonarnos e irnos a casa... Lo importante eran los cachondeos. Reíros, los temas den igual", ha comenzado diciendo Kiko Hernández a sus compañeros de TVE, añadiendo: "¿Belén, tú te ibas a ir sin esperarme a mí?"

"Lo siento, pero tengo la idea en la cabeza todo el tiempo", respondía la de San Blas a su amigo. "Yo no lo digo por los jefes, ni por nadie, lo digo por ti, por toda la gente que te quiere. Estás muy encorsetada, cuando quieras hablar habla, te enfades. Si alguien te esconde la mayonesa le das una hostia, porque has sido tú así toda la vida. Pareces una seta...", le ha respondido Hernández. "Tanto que decías el pisito, el pisito, que nos moríamos de la risa. Disfrútalo, porque si tú no disfrutas, el público no va a disfrutar contigo. Y en todos los barrios hay un incendio", aconsejaba el colaborador de "Tentáculos" a Belén Esteban, enviándole un mensaje de ánimo.

Un valioso consejo

"Os falta complicidad, cachondeo, reíros de vosotros mismos como ha pasado siempre y a partir de ahí os podréis reír de cualquiera. Como hemos hecho aquí siempre. No son los temas, sino como os tomáis vosotros los temas", ha expresado Hernández.

"Mi sensación es quiero seguir, pero no sé como hacerlo para integrarlos. Me criticaba a mí misma, pero me veía demasiado fuerte, hasta que ayer rompí. Tendré muchos defectos, pero si tengo una virtud es que estoy dispuesta a escuchar y mejorar, porque tengo ganas de seguir, porque nos lo merecemos todos los que estamos aquí", finalizaba María Patiño, emocionada por las palabras de su compañero de "Tentáculos".