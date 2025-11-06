¿Ha cobrado 100.000 euros Kiko Rivera por sentarse en un plató de televisión?

Ha costado convencerle, pero poderoso caballero es don dinero. Kiko Rivera, mejor dicho, su representante Fran, supo negociar con acierto y, según se rumorea, ha conseguido un contrato que podría alcanzar los 100.000 euros para que el hijo de Isabel Pantoja se siente mañana en el plato de “De viernes”. Curiosamente, Fran se llevará el veinte por ciento de la cantidad, y otro veinte por ciento de lo que le pagaron a Irene Rosales, tanto en su exclusiva en una revista como por su aparición en el plato del programa presentado por Sonsoles Ónega. Y es que el representante, de momento, se ocupa de los contratos del dj y de su ex mujer.



Kiko, como ya manifestamos en esta misma web, ha dejado a un lado sus principios morales y se traiciona a sí mismo al lucrarse de su ruptura matrimonial, en el baúl de los recuerdos queda su promesa de no airear los motivos de su separación.

A Irene le ha molestado que en el adelanto de las declaraciones del padre de sus hijas, este asegure que ya no sentía nada por ella y que en los dos últimos años ni tan siquiera tenía deseo sexual. Estas revelaciones auguran que la entrevista puede convertirse en una venganza contra su ex mujer, por haber roto el pacto de silencio hablando públicamente de los pormenores de su vida con Kiko.



Expectación total ante la presencia televisiva de Rivera para ver si realmente esa entrevista exclusiva es, finalmente, una revancha. Lo que parece muy claro es que los dos han abierto la veda y no se callan lo más mínimo. Pero a la influencer le debe doler que su ex asegure que sentía rechazo hacia ella desde hace mucho tiempo. ¿Por qué aguantó entonces tanto con ella bajo el mismo techo? ¿Era su vida un simple paripé, una parodia? La respuesta, mañana.