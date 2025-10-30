Alejandra Rubio aclara el motivo por el que Carlo Costanzia no quiso posar con Terelu Campos

Terelu Campos vivió ayer una de las noches más emocionantes de su vida. La periodista estrenó su obra teatral, "Santa Lola", en el Teatro Calderón de Madrid, uno de lo más emblemáticos de la capital. Numerosos rostros conocidos acompañaron a la hija de María Teresa en su gran día. Entre ellos, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, los otros grandes protagonistas de la cita.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la llamativa actitud del hijo de Mar Flores. El italiano, a diferencia que otros eventos del clan Campos, no quiso posar con Terelu y se mostró distante con los medios. Carlo no quiso atender a la Prensa ni responder ninguna cuestión relacionada con su familia.

El motivo de su actitud

Tras el estreno, Alejandra Rubio ha reaparecido en "Vamos a ver" y ha explicado por qué Carlo Costanzia no quiso posar con su Terelu Campos. "No hubo tensión, vamos a ver, estábamos ya en la fiesta, después cenando con amigos, pues no le apeteció al pobre señor, ¿Qué le hacemos? no le apeteció'', ha comenzado explicando la colaboradora de Telecinco.

"Carlo no iba a posar en ese momento, porque Carlo es así, cada uno... Cuando Carlo tiene que posar con mi madre, posa, de hecho, cuando ha posado con mi madre han pasado cositas, entonces mejor no posa", ha sentenciado la joven, dejando entrever que no lo ha hecho para no acaparar más titulares.

Tal y como ha desvelado la hija de Terelu, su pareja le preguntó su había estado correcto: "Yo entré primero, entró él después y me dijo, 'oye, ¿ha estado raro?' y le dije, 'da igual eres tú, eres tú, ya está, no vamos a hacer un mundo'. Yo, de hecho, le dije a mi madre 'no insistas'".

"Carlo está reventado, es que está que no para con el programa que está haciendo. El otro día llegó, se fue a las 8:00h de la mañana, llegó a las 11 y pico de la noche. Después teníamos esto, era su día de descanso y encima era el día que teníamos que hacer un montón de cosas. Habían venido amigos nuestros de fuera, la obra de teatro de mi madre, estaba que quería irse, estaba cansado'', ha zanjado sobre la actitud de Carlo.

Carmen Borrego, la gran ausente de la cita

La hermana de Terelu no asistió al estreno por estar fuera de Madrid. "Está fuera, está fuera. Es lo que toca. A veces se puede y otras no", reveló su hijo, José María Almoguera, sobre la ausencia de su madre quitándole importancia al asunto. "Ha ido tres veces ya, ¿eh? Se la sabe de memoria, casi como Terelu", zanjó el primo de Alejandra.