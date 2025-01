Última hora del estado de salud de la hija de Anabel Pantoja, en directo: arranca una nueva normalidad

Cada día se van sumando más rostros conocidos y anónimos a la ola de cariño que ha generado Anabel Pantoja. La creadora de contenido Lucía de la Puerta lo ha hecho hoy mismo enviándole sus mejores deseos para que la familia pueda abandonar el hospital lo antes posible. "De corazón, todos mis ánimos, mis fuerzas, mis energías y, si ves esto, escribe para lo que necesites, que aquí estamos".

De la Puerta ha aprovechado los micrófonos de Europa Press para recordar que conoció a Anabel en un viaje, en 2024. "De repente, estaba cogiendo comida, me viene y me dice ¡ay, Lucía, Lucía, que yo te sigo! ¡Que sigo tu contenido! ¡Ay, me encantas, me encantas...! Y ha terminado con un elogio: "Te juro que es un espectáculo de mujer, una crack".