Empleo en transformación: así son los perfiles digitales que busca Banco Santander

Desde el lanzamiento del primer ordenador Macintosh en 1984, la tecnología y el trabajo se han vuelto inseparables. De hecho, el Foro Económico Mundial anunció el pasado año que en 2025 las máquinas y los algoritmos realizarán más tareas que los humanos. ¿Amenaza esta transformación tecnológica a los puestos de trabajo?

Es evidente que la tecnología está más que presente en el día a día de cualquier empresa y de las personas, tanto para la administración como para la comunicación, la ejecución de tareas, la seguridad o el desarrollo de productos. Prácticamente ninguna empresa podría sobrevivir ahora sin incorporar la tecnología a alguno de sus procesos.

Sin embargo, la relación entre tecnología y empleo también presenta desafíos: la velocidad del progreso puede ser mayor que la capacidad de adaptación y los avances pueden verse como una amenaza.

¿Cómo impacta la tecnología en el ámbito laboral?

Las diferentes tecnologías introducen una interesante dualidad en casi todos los ámbitos: también en el laboral. Por un lado, la reducción de distancias y tiempos ha desdibujado las fronteras geográficas, lo que ha permitido la creación de empresas con menores costes y ha fomentado la movilidad a escala global. Esta conectividad sin límites ya refleja cómo colaboramos y emprendemos en la actualidad.

Sin embargo, esta dependencia también plantea desafíos significativos. La brecha digital, la falta de atención ante demasiados estímulos e incluso la eliminación de barreras entre vida laboral y personal son algunos de los posibles inconvenientes.

¿Podemos impulsar la parte positiva y minimizar la negativa de alguna manera? Desde luego: generando nuevas profesiones, reinventando los roles tradicionales y creando nuevas oportunidades laborales acordes a las necesidades actuales, tal y como ha hecho Banco Santander. La entidad financiera ha dado un paso al frente para adaptar, precisamente, su ámbito laboral a los nuevos entornos digitales. De ahí que, en 2020, pusiese en marcha ‘Be Tech! with Santander’ , un ambicioso programa, cuyo objetivo es muy sencillo: atraer el talento necesario para apoyar la transformación del negocio.

La revolución digital del empleo en el sector bancario

Porque un claro ejemplo del impacto de la digitalización en el ámbito laboral es la banca, un sector donde la tecnología ha pasado de utilizarse para hacer transacciones económicas a convertirse en la mejor aliada para la transformación del servicio y del empleo. Así lo ha confirmado el informe The Future of Banking Jobs, elaborado por el centro de análisis Funcas: la banca necesita más profesionales digitales que estén cada vez más cualificados.

Banco Santander se pone a la cabeza una vez más en esta carrera: solo en 2023 más de 4.500 profesionales digitales se unieron a su gran equipo para continuar con esta imparable transformación digital. Las contrataciones se hicieron a través de Be Tech! with Santander, un programa impulsado por el área de Tecnología y Operaciones (T&O) y diseñado para atraer talento tecnológico de multitud de perfiles, algo que venía siendo un desafío para este sector.

Una puerta abierta a la transformación

Esta iniciativa de Banco Santander no ha parado de crecer desde que se puso en marcha, incorporando el talento más innovador y con más de 1.400 contrataciones STEM desde su lanzamiento. Esto, además, ha hecho que la entidad financiera sea reconocida como uno de los 25 mejores lugares donde trabajar según ‘Great Place to Work’. Una apuesta por el talento, la tecnología y la innovación que hicieron que la revista ‘The Banker’ reconociese a Banco Santander como el más innovador del mundo en 2023.

En la actualidad, Banco Santander cuenta entre sus profesionales con más de 27.500 perfiles STEM y hay unas 400 vacantes que pueden consultarse en Be Tech! with Santander.