Se acerca la 'Luna de hielo': así afectará a cada signo del zodíaco la última Luna Llena de 2024

Diciembre conforma la última página del calendario gregoriano, pero en los mapas de astrología no se encuentra en el final de la cola, si no en la novena posición de la rueda de las constelaciones. Dentro de una semana se producirá en el hemisferio norte del que formamos parte el solsticio de invierno, que dará la entrada oficial a la estación fría, con sus nevadas y sus bajas temperaturas.

Así, la Tierra entrará en el siguiente cuarto de su recorrido elíptico alrededor del Sol. Esto, obviamente, afectará al ánimo de todos los signos del zodíaco de distinta manera. Pero antes de que llegue el invierno, nos queda todavía por presenciar otro gran acontecimiento del cosmos: la última Luna Llena del año, la conocida como "Luna de hielo".

Esta noche del 15 de diciembre, la energía de nuestro satélite, que se mostrará inmenso en totalidad y especialmente brillante, dejará su impronta en los nacidos bajo cada constelación, que verán trastocada su calma en este día gélido. Puede que a muchos de ellos les traiga la calma y claridad de mente que venían necesitando desde hace algún tiempo, y que esto les ayuda a tomar esa decisión importante que tanto han postergado.

¿Por qué se le llama 'Luna de hielo'?

El término 'Luna de hielo' proviene de las tradiciones ancestrales de los pueblos del hemisferio norte, especialmente de las culturas nativas americanas y europeas. A partir de mediados de diciembre se producen grandes heladas y la Luna, al estar especialmente brillante y en todo su esplendor en este día, alumbra y deja ver a la perfección cómo la escarcha y el hielo se extienden por toda superficie.

Luna de hielo PEXELS (Marek Piwnicki)

Esta Luna Llena también marcaba una época de descanso y reflexión para las comunidades agrícolas, ya que los campos pasaban a estar inactivos por el clima gélido. Consideraban la llegada de esta 'Luna de hielo' como una señal para echar la vista atrás, hacer balance del año y prepararse para la temporada siguiente.

Las tribus indígenas de América del Norte bautizaban las Lunas Llenas del año en función de los eventos naturales de cada mes, a esta luna de diciembre se la conocía como 'Cold Moon' ("Luna Fría"), porque daba el pistoletazo de salida a las bajas temperaturas del invierno. En Europa, las tradiciones germánicas y celtas también asociaban la Luna Llena de diciembre con el hielo y el frío.

La Luna de Hielo también es vista como una oportunidad para cerrar ciclos, reflexionar sobre el año que termina y entrar al nuevo año que se aproxima con una mentalidad más clara y renovada. Es un momento de quietud, descanso, y preparación para lo nuevo, muy alineado con la energía de la naturaleza en invierno, que entra en un estado de letargo hasta que renace con más fuerza al llegar la primavera.

Así afectará a cada signo del zodíaco la la 'Luna de hielo' de 2024

Aries (21 de marzo al 19 de abril):

La Luna de Hielo te invita a desacelerar y pensar antes de actuar. Es un buen momento para reflexionar sobre cómo tus impulsos afectan tus relaciones y proyectos. Si te liberas de los resentimientos que te atormentan, puedes entrar en el nuevo año con un renovado sentido de propósito. Medita sobre tus metas a largo plazo: no todo tiene que hacerse con prisa..

Tauro (20 de abril al 20 de mayo):

La Luna llena de diciembre tan luminosa alumbrará tus deseos materiales y emocionales. Es posible que sientas la necesidad de estabilizar tus finanzas o tu vida amorosa. Usa este tiempo para soltar hábitos que no te benefician, la claridad que te regala la luna debería ayudarte a discernir entre lo que merece la pena y lo que no. Haz una lista de lo que ya no necesitas y permítete dejarlo ir.

Espacio exterior PIXABAY (jordygoovaerts0)

Géminis (21 de mayo al 20 de junio):

El aire puro de la Luna de Hielo y su energía te darán claridad sobre cómo quieres enfocar tus relaciones personales y tus ideas de futuro. Puede que sientas la necesidad de comunicar algo importante o cerrar conversaciones pendientes. Antes de hablar y soltarlo todo, escucha primero a los demás, quizá tengas un consejo para ellos que puedas aplicarte a ti mismo y hasta ahora no te habías dado cuenta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio):

Como la Luna gobierna tu signo, esta Luna de Hielo tiene un impacto fuerte en ti. Te invita a cuidar más de ti mismo emocionalmente, dejando atrás inseguridades y ataduras emocionales del pasado. Deberías aprovechar esta noche de domingo al autocuidado, perdónate las faltas y haz aquello que te haga feliz.

Leo (23 de julio al 22 de agosto):

La frialdad de la Luna de Hielo despejará tu mente, lo que podrás aprovechar para reflexionar sobre cómo y en qué empleas tu energía creativa. Pregúntate seriamente si les estás confiriendo suficiente esfuerzo a tus proyectos y hacia las personas que hacen que valga la pena. Prioriza tus pasiones y deja ir compromisos que no te hacen feliz.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre):

La Luna llena de diciembre viene a ayudarte a poner algo de orden en tu vida emocional. Este es el mejor momento para evaluar tus relaciones más cercanas y tus rutinas. Deberías dejar de perseguir el ideal de la perfección, buscando lo mejor, pero con algo más de tolerancia. Concéntrate en el progreso, no en la perfección.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre):

La Luna de Hielo te invita a buscar equilibrio en tus relaciones. Puede que sientas la necesidad de resolver tensiones o tomar decisiones importantes en tu vida amorosa o social. En estos momentos sentirás una claridad de mente, permítete explorar tu corazón profundamente y saca la verdad, sea dolorosa o agradable, deberás aceptarla igualmente. Sé honesto contigo mismo sobre lo que realmente necesitas de cada relación.

Cosmos UNSPLASH

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre):

Esta Luna llena activará en tu mente un deseo profundo de transformación. Es un buen momento para liberar emociones reprimidas o trabajar en procesos de sanación. Estás a tiempo de cambiar aquello que no te hace feliz y de dejar de dedicarle tiempo y energía mental. Atrévete a dejar atrás aquello que ya no resuena contigo, incluso si duele.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre):

La Luna de Hielo te lleva a reflexionar sobre tus creencias y metas personales. Puede que sientas la necesidad de ajustar tus planes para alinearlos con tus valores más auténticos. Si sientes que estás siguiendo un rumbo en el que pareces más el actor que el director, para esta noche y piensa en la intimidad cómo puedes volver a tomar e timón. Haz un plan de acción para perseguir tus sueños, pero sé flexible, toda ruta en construcción requiere intuición.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero):

Se acerca tu temporada, y la Luna llena podría iluminar algunos aspectos concretos de tu vida profesional y tus responsabilidades, despejar dudas o inseguridades. Es un buen momento para dejar atrás el miedo al fracaso y avanzar con determinación. Define tus prioridades y delega lo que no puedes controlar al destino, eres dueño de todo cuanto manejas, nada más.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero):

La Luna de Hielo activará tu deseo de conexión espiritual y propósito comunitario, esta noche resonarás en mayor armonía con todo lo que te rodea. Puede que te sientas inspirado a explorar nuevos caminos o causas que te importan. Rodéate de personas que compartan tus ideales, podrían inspirarte cambios a mejor.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo):

Esta luna llena te invita a conectar con tus emociones más profundas y soltar miedos o inseguridades que vienen atormentándote desde hace algún tiempo. Es un momento para priorizar tu bienestar emocional. Pronto comenzará otro año, así que aprovecha esta noche para reconciliarte contigo mismo, sé valiente y suelta el lastre. Dedica tiempo a la meditación y busca formas de reconectar con tu intuición y el amor por ti mismo.

Cómo funciona el horóscopo zodiacal

El horóscopo es un método de predicción de sucesos futuros sobre la vida de una persona en base a la posición del Sol, la Luna y otros planetas y objetos del cosmos en el momento del nacimiento. Es un tipo de 'mancia' o disciplina de la adivinación, y se lleva practicando desde hace milenios, habiendo sido cultivada por distintas civilizaciones del mundo a lo largo de la historia.

Horóscopo mensual diciembre PIXABAY (Alexas_Fotos)

Está basado en un mapa astral, una especie de carta en la que se reflejan los movimientos de todos los astros que nos rodean. El círculo que describen estos cuerpos se divide en doce partes iguales, de 30º cada una. Cada sección es representada por un animal distinto, y se le confieren diferentes atributos y rasgos de la personalidad.

NOTA. Este horóscopo se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.