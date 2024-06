Estas son las fechas de los signos del zodíaco y sus predicciones para 2024

Estamos en 2024, repetimos, dos-mil-veinticuatro, y aún nos sorprende encontrar a gente que no tiene ni pajolera idea sobre cuál es su signo del zodíaco. No pedimos que conozcan su ascendente y todas sus casa, pero qué menos que saber cuál es la constelación bajo la que naciste, chico.

A lo largo de la historia de la humanidad, las personas han creado o descubierto cientos de narrativas diferentes con un objetivo común: conocernos mejor a nosotros mismos, así como nuestra personalidad o lo que nos depara el futuro.

La más popular y extendida es la astrología, un arte de la adivinación que se basa en la posición de las estrellas, los planetas y otros objetos del cosmos para predecir el comportamiento y el destino próximo de las personas, tanto en el pasado como en el futuro.

Así que, para todos aquellos que "viven debajo de una piedra" y no saben nada sobre el horóscopo, aquí les contaremos la fecha de cada signo del zodíaco y una predicción sobre la personalidad de cada uno este 2024.

Cómo funciona el horóscopo zodiacal

El horóscopo es un método de predicción de sucesos futuros, una "mancia", sobre la vida de una persona en base a la posición de las estrellas y los planetas en el momento del nacimiento.

Está basado en un mapa astral, una especie de carta en la que se reflejan los movimientos de todos los astros que nos rodean. El círculo que describen estos cuerpos se divide en doce partes iguales, de 30º cada una. Cada sección es representada por un animal distinto, y se le confieren diferentes atributos y rasgos de la personalidad.

Fecha de los signos del zodíaco

Antes de entrar en materia, debemos aclarar que el calendario según el horóscopo no sigue las mismas pautas que el gregoriano, al que estamos más acostumbrados en occidente. Aunque algunas fechas importantes, como el cambio de estación, coinciden, el año zodiacal arranca el primer día de primavera, como para muchas culturas y civilizaciones ancestrales.

Aries

El año astrológico arranca precisamente cuando la Tierra alcanza el equinoccio de marzo o "punto Aries", dando comienzo a la primavera en el hemisferio norte y al otoño en el hemisferio sur.

Aries pertenece (junto a Cáncer, Libra y Capricornio) al grupo de los llamados "signos cardinales", aquellos cuyo comienzo coincide con los equinoccios y solsticios, es decir, con los cambios de estación que atraviesa nuestro planeta.

Aries es el primer signo del zodíaco, por lo que los nacidos entre el 21 de marzo y el 20 de abril se encuentran abrigados por esta constelación. Al ser el primero, se le suele asociar con el liderazgo y las prisas. Es representado por un carnero.

El carnero es el animal que simboliza el signo del zodiaco Aries La Razón

Los Aries son conocidos por su fuerte carácter, así como por su gran determinación, que a veces se traduce en comportamientos testarudos y dificultad para cambiar de opinión.

Atrevidos y audaces, aunque en ocasiones algo imprudentes, son líderes naturales. Extremadamente decididos y algo impulsivos, les cuesta dar su brazo a torcer. Tienen una energía inagotable, desde que se levantan hasta que se acuestan, son como un torrente, no paran quietos y todo el mundo se entera de por dónde pasan.

Protegidos por Marte, tienen un espíritu guerrero. El dios griego de la guerra no solo destacaba por su ferocidad, también por su astucia. Los Aries, aunque impulsivos, son bastante más estrategas de los que pudieran parecer en un principio.

Tauro

Tauro es es el segundo signo del zodíaco, por lo que los nacidos entre el 20 de abril y el 20 de mayo se encuentran abrigados por él. Al ser el segundo, se le suele asociar con la paciencia y la constancia, pero también con la testarudez y el rencor. Son representados por un gran toro.

Pocholo, el buey más grande del mundo pesa más de 2.000 kilos y vive en una finca de Segovia La Razón

Los Tauro son conocidos por su carácter afable, así como por su fuerte determinación, aunque a veces esto se traduce en comportamientos testarudos y dificultad para cambiar de opinión. A pesar de que es difícil turbar su paz, cuando se les acaba la tolerancia pueden llegar a ser muy obstinados y tener grandes enfados.

Ante todo, lo que más buscan los Tauro es la tranquilidad, la paz y la tranquilidad es lo que más valoran. Pero esto no quiere decir que de buenos sean tontos, a pesar de su paciencia, si alguien perturba su calma entrarán en cólera. Saben imponerse, no son sujetos pasivos ni se dejan pisar.

Además, una vez que se enfadan el cabreo les dura bastante, y suelen ser bastante orgullosos y rencorosos. A pesar de todo, suelen tener los pies bastante en la tierra, no caen en idealismos. Por norma general, suelen tomarse la vida de forma positiva, y son amigos que dan su opinión honesta y sensata de las cosas. Aunque no son los mejores con eso de tener tacto, actúan siempre de acuerdo a lo que piensan, y no ocultan las cosas.

Protegidos por Venus, tienen un espíritu amistoso. La diosa grecorromana del amor, además de por su capacidad de atracción, destacaba por su conexión con lo material, lo que los hace algo realistas, pero también algo egoístas.

Géminis

Géminis es es el tercer signo del zodíaco, por lo que los nacidos entre el 21 de mayo y el 21 de junio se encuentran abrigados por él. Es representado por dos gemelos, por lo que se le suele asociar con la duplicidad y la mutabilidad, pero también con la sociabilidad y el la reencarnación.

Dos hermanos gemelos nacen con 24 días de diferencia larazon

Los Géminis son conocidos por su carácter cambiante, tan pronto están que no caben en sí de gozo como están con el ánimo por los suelos. Esto los hace sociables, pero extremadamente impacientes, y muy, muy caprichosos, aunque este entusiasmo se les pueda pasar increíblemente rápido.

Ante todo, lo que más persiguen los Géminis es sentirse queridos y apoyados contantemente, así como que se cumplan sus deseos y voluntades, lo que es bastante difícil, teniendo en cuenta que cambian de parecer constantemente.

A pesar de ser tan antojosos, al menos no lo esconden, siempre van de frente. No son de aquellas personas que prometen, juran y perjuran algo para después traicionar sus palabras, ni de las que guardan intenciones ocultas. Buscan manipular y obtener lo que quieren, sí, pero con la verdad siempre por delante.

Por norma general, suelen ser personas cariñosas, emotivas y amistosas, pero tienen un pequeño lado oscuro siempre. Esa parte oculta es la que a veces se les despierta y por la que pasan malos ratos.

Protegidos por Mercurio, tienen un espíritu aventurero (y algo kamikaze). Mercurio o Hermes es el dios grecorromano del comercio, los viajes, la avaricia, además del mensajero del Olimpo. Destaca por su volatilidad y sus prisas por hacerlo y conseguirlo todo cuanto antes.

Cáncer

Cáncer es es el cuarto signo del zodíaco, por lo que los nacidos entre el 22 de junio y el 22 de julio se encuentran abrigados por él. Es representado por un cangrejo, al que se le suele asociar con la protección y la dureza exterior por su caparazón, y con la prudencia o la cautela por caminar siempre de lado. Además, se dice de él que es un signo muy familiar y sensible por dentro, como los crustáceos.

Cangrejo rojo de las marismas, especie invasora larazon

Los Cáncer son conocidos por su carácter muy cambiante, que va y viene como las mareas, debido a la gran influencia de la Luna sobre ellos. Esto los hace ver inestables, además de algo hosties hacia los desconocidos, aunque con sus familiares y seres queridos no sea considerado así.

Ante todo, lo que más persiguen los Cáncer es asegurarse de que los suyos se sientan protegidos y transmitirles confianza. Muchas veces este deseo les hace ocultar sus sentimientos y malestares a sus seres queridos para no generarles preocupaciones, motivo por el que se les acusa de ser fríos. La realidad es todo lo contrario: a pesar del duro caparazón que proyectan hacia afuera, por dentro son tremendamente sensibles, y todo les afecta mucho, aunque lo oculten muy bien.

Son personas que siempre se sacrifican por los demás, y demuestran ser buenos sujetos con los que desahogarse o a los que acudir en busca de ayuda o consejo. Eso sí, son tanto o más exigentes con los demás como lo son consigo mismos, por lo que demandan una confianza constante, y difícilmente podrán perdonar un acto que consideren una falta hacia su confianza si no ven arrepentimiento ni voluntad de reparación en la otra persona.

Además, se dice de los Cáncer que tienen buena muy memoria, por lo que para ellos "quien la hace la paga", aunque no guardan rencor, pero para ellos es una máxima aquello de "se olvida, pero no se perdona". Esto hace de ellos personas sumamente cautelosas.

La Luna, además de afectar a sus cambios de humor, les hace tener mayores sensibilidades afectivas. Para no hacer sufrir y para no causarle preocupación a sus familiares y amigos es por lo que se ocultan tras su su duro caparazón de frialdad aparente.

Leo

Leo es es el quinto signo del zodíaco, por lo que los nacidos entre el 23 de julio al 22 de agosto de encuentran abrigados por él. Es representado, sorpresa sorpresa, por un león al que se le suele asociar con la valentía y el liderazgo, así como con la fuerza de voluntad y el orgullo (y casi la soberbia).

León Dreamstime

Los Leo son conocidos por su carácter fuerte y exigente, además de por ser unos líderes naturales, aquellos que iluminan el camino y marcan los pasos a seguir para los demás. Esto se debe a la gran influencia del Sol sobre ellos, el astro más grande del Sistema Solar y la estrella protagonista en la vida de todos los seres terrestres.

Su mayor conexión con el Sol les confiere una especial falta de miedo, a veces incluso rozando la temeridad para conseguir aquello que se proponen, así como algo crueles a la hora de tratar los asuntos con demasiado firmeza y un poco de falta de tacto. Son personas a las que no les importa sacrificarse por los demás si consideran que la causa es justa y merece ser defendida. Son líderes naturales que cautivan al resto con su altísima autoestima y atraen así su confianza cuando el resto ve lo mucho que creen en sí mismos.

Ante todo, lo que más persiguen los Leo es luchar por lo que más desean sin miedo y anteponiéndose a cualquier dificultad que se les ponga por delante. Esto les otorga una capacidad para hacer caso omiso a las opiniones o críticas de los demás, lo que es positivo, pero cuando pasa de cierto grado, hace que los Leo se vean como personas ajenas a la realidad material del universo, evitando las verdades incómodas que les rompen el relato.

El Sol, además de afectar a su temperamento fuerte, les hace tener mayor tendencia a los sentimientos y arrebatos pasionales. Viven todo de forma intensa, siempre queriendo implantar además su visión y su forma de hacer las cosas.

Virgo

Virgo es es el sexto signo del zodíaco, por lo que los nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre de encuentran abrigados por él. Es representado por una muchacha virgen, símbolo de su pureza de espíritu y su delicadeza en las formas y el hacer. Esta voluntad de ser mejores los lleva a juzgarse muy duramente a ellos mismos, lo que a su vez repercute en su timidez y su falta de confianza también en los demás.

Colocación de la corona en la talla de la Virgen de los Dolores Miriam Chacón/Ical

Los Virgo son conocidos por su carácter crítico y exigente, además de por ser unas personas que le prestan una atención desmedida al orden y a los detalles. La influencia de Mercurio sobre ellos hace que suelan tener interés en los viajes y en aprender otros idiomas y culturas, además de excelentes traductores, periodistas y lingüistas.

Su conexión con este planeta les confiere una sensibilidad especial, a veces incluso rozando la delicadeza o la vulnerabilidad, por lo que suelen desconfiar de primeras de todo el mundo. Esto, sumando a su afán de perfeccionismo, suele hacer de los Virgo personas criticonas y cotillas, aunque nunca con inquina.

Ante todo, lo que más persiguen los Virgo es superarse a sí mismos cada día y (tarea obviamente imposible) no cometer ningún fallo en ninguna tarea que se propongan cada día.

Aunque no siempre van de cara, sí que son personas sinceras, a veces incluso más de lo que deberían. Les cuesta mucho "morderse la lengua" cuando toca, especialmente si consideran que se está dando una injusticia o que algo podría realizarse de otra manera distinta.

Son personas detallistas, tanto en la organización del espacio como de las ideas, a las que les gusta tener todo controlado. La cerebralidad que les confiere Mercurio a veces puede resultarle excesiva al resto, que los pueden tomar como demasiado racionales o fríos en el trato.

Libra

Libra es el séptimo signo del zodíaco, por lo que los nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre se encuentran abrigados por él. Es representado por una balanza, símbolo de la justicia y del punto de equilibrio. Esta voluntad de diálogo lleva a los Libra a intervenir siempre en las discusiones de grupo y a querer huir de los conflictos.

Balanza de signo de Libra Pixabay

Los Libra son conocidos por su carácter liberal y abierto, además de por ser unas personas que le prestan especial atención a su independencia. No les gusta atarse demasiado ni aceptar reglas que consideran injustas. La influencia de Venus sobre ellos hace que suelan mostrar un interés especial en relacionarse con otras personas, aunque algo vanidosos, realmente disfrutan de la compañía.

Su conexión con este planeta les confiere una sensibilidad especial para saber tratar asuntos delicados y apaciguar toda clase de temperamentos. Esto, sumando a su afán de diplomacia, suele hacer de los Libra personas irreverentes, sin pelos en la lengua y que no se callan ante lo que toman como injusto o discriminatorio.

Ante todo, lo que más persiguen los Libra es disfrutar de lo bueno que ofrece la vida, especialmente de sus amigos y seres queridos, sin que nadie les interrumpa por ello. Aunque son algo cotillas y a veces se pasan de frenada opinando de los demás, intentan ayudar a los demás a resolver sus conflictos. Son lo más parecido a un Don Quijote del horóscopo, algo alocados, pero divertidos y les encanta llevar la contraria , incluso a sí mismos.

Son personas entregadas a sus sentimientos, Venus les hace quererse mucho a sí mismos, y disfrutan enormemente de la atención ajena. Además, aunque sean extrovertidos, también están a gusto ellos solos de vez en cuando, porque se pueden llegar a agobiar con facilidad después de discutir (su actividad favorita). Los Libra son muy, muy suyos.

Escorpio

Escorpio es el octavo signo del zodíaco, por lo que los nacidos entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre se encuentran abrigados por él. Es representado por un escorpión, símbolo tanto de la destrucción como del renacimiento, del peligro y la protección. Esta voluntad de tener todo bajo su control puede hacer que los Escorpio actúen de forma fría, demasiado calculada, pero siempre con vistas a defender lo que más quieren.

Abramovic, una mujer que siempre ha arriesgado, en 2005 una performance con un escorpión Marina Abramovic Marina Abramovic

Los escorpio son conocidos por su carácter algo agrio, no se les puede llevar nunca la contrario. Son uno de los signos más tercos que existe, no se le puede hacer cambiar de opinión, una vez que han tomado una decisión o que han establecido un prejuicio, muy difícilmente podrán deshacerse de él.

La influencia de Plutón (en la mitología griega, Hades, dios del inframundo) les confiere un trasfondo oscuro y profundo, su mirada siempre parece tener alguna preocupación más honda de lo que dicen sus palabras. Los escorpio son seres tremendamente espirituales, pero de una manera un tanto opaca, utilizan su sensibilidad inmaterial para tramar estrategias con las que conseguir lo que quieren.

Ante todo, lo que más persiguen los Escorpio es buscar la verdad última de cada concepto o situación de la vida, por eso se toman todo lo que les ocurre "a la tremenda", y son tan poco asertivos. Aún así, prácticamente mentirán, aunque sus palabras puedan doler tanto o más que una mentira. No se guardan las opiniones, aunque sean verdades que duelan, se pasan de sinceridad.

A pesar de ser planificadores y estar siempre tramando algo, no lo hacen tanto desde la racionalidad como desde una intuición espiritual. Esto les permite actuar dejándose llevar hasta las últimas consecuencias por sus sentimientos y, además de muy pasionales, les cuesta cambiar de rumbo u opinión.

Sagitario

Sagitario es el noveno signo del zodíaco, por lo que los nacidos entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre se encuentran abrigados por él. Es representado por un centauro arquero, símbolo del entusiasmo, el la fuerza y el inconformismo. Esta voluntad de estar en constante movimiento hace de los Sagitario personas muy ocupadas, aunque pareciese que jamás se les fueran a agotar las energías.

"La educación de Aquiles". El Juancaballo se trata de una criatura muy parecida al centauro. James Barry

Los Sagitario son conocidos por su carácter impulsivo, no llevan bien eso de controlar sus emociones. Por esto, aunque son muy honestos, pecan también de tener poco tacto, ya que se les suelen escapar palabras un poco fuertes.

La influencia de Júpiter (en la mitología griega, Zeus, líder de los dioses del Olimpo) les confiere valentía y fuerzas inagotables, así como una gran confianza en sí mismos. El dios del rayo les hace aventureros, además de muy independientes, saben valerse por sí mismos en toda situación.

Los Sagitario son más espirituales de lo que parece, pero de manera inconsciente, no razonada. Como no paran quietos ni física ni emocionalmente, son arrastrados por su energía a lugares que desconocen. Y como saltan de una posición a otra, tampoco tienen demasiado tiempo como para pararse a reflexionar sobre nada.

Ante todo, lo que más persiguen los Sagitario es no tener que rendir cuentas ante nadie, buscan actuar siempre por su cuenta, sin perjudicar a nadie, pero siempre por ellos mismos. Para ello, se valen de una enorme fuente interna de positividad y optimismo, que les impulsa siempre a avanzar.

A pesar de su afán de independencia, son sociables y extrovertidos, las conversaciones con ellos pueden versar de 15 temas diferentes en menos de cinco minutos. Cuentan con una gran inteligencia despierta, aunque despistada, por lo que son grandes habladores. Saben un poco de todo y son muy sinceros en sus opiniones. Como van de una idea a otra, se paran poco a medir las consecuencias de sus palabras, son poco cuidadosos con las sensibilidades ajenas.

Capricornio

Capricornio es el décimo signo del zodíaco, por lo que los nacidos entre el 22 de diciembre y el 20 de enero se encuentran abrigados por él. Es representado por un "animal híbrido": una cabra con cola de pez, que simboliza la constancia y la precisión. Esta voluntad de buscar siempre el equilibrio hace de los Capricornio personas muy calmadas y estables, así como bastante seguras de sí mismas.

Rubens retrató así a estas mujeres en su óleo «Ninfas y sátiros» (1615) Museo del Prado

Los Capricornio son conocidos por su carácter taimado y por medir mucho sus acciones y sus palabras, con las que pueden montar estratagemas de cara a ver logrados sus deseos. Por esto, aunque son muy buenos dando consejos, se les acusa usualmente de pecar un poco de manipuladores.

La influencia de Saturno (en la mitología griega, Cronos, dios del tiempo) les confiere una calma y paciencia eternas, así como un gran sentido de la responsabilidad y de la importancia del valor objetivo de las cosas. Los Capricornio saben ser lo suficientemente honestos como para dejar de lado sus pensamientos más personales y tomar decisiones desde un plano más objetivo y menos impulsivo.

Los Capricornio son seres más sensibles de lo que parece, aunque por su calma y su honestidad objetiva pudieran parecer más fríos o indiferentes. Como guardan una gran confianza en sí mismos y sus opiniones y saben anteponer las obligaciones al deseo, se suele decir de ellos que son un signo responsable.

Ante todo, lo que más persiguen los Capricornio es la tranquilidad, la calma es lo que más valoran. Intentan siempre encontrar un punto intermedio en el que mantenerse ocupados, pero sin agobiarse demasiado. Son comprometidos, pero nunca fanáticos.

A pesar de su afán por tenerlo todo controlado, jamás se engañan a sí mismos para convencerse de que han obrado bien y de manera planificada, saben reconocer los errores y son extremadamente realistas. No se harán jamás trampas al solitario, por muy mal que se sientan con su decisiones, que suelen tomar de manera calmada, aunque bajo criterio propio.

Acuario

Acuario es el undécimo (11º) signo del zodíaco, por lo que los nacidos entre el 21 de enero y el 19 de febrero se encuentran abrigados por él. Es representado por un aguador o un portador de agua, que simboliza la transmisión de sabiduría y las ansiad de libertad. Esta voluntad de buscar siempre la libertad hace de los Acuario personas muy independientes y algo herméticas, a veces algo escépticas con las informaciones u opiniones que perciben de los demás.

Aguadora de Goya Efe

Los Acuario son conocidos por su carácter sarcástico, y por su agudeza mental, "las pillan al vuelo" y son muy ocurrentes. Lo cierto es que son personas que, aunque algo cerradas y misteriosas, tienen un humor inteligente con el que hacen reír a todo el mundo.

La influencia de Urano (en la mitología romana, Caelus, el dios primordial personificado del cielo) le confiere esa irreverencia y facilidad de improvisación y movimiento, una agudeza mental que mezclan con un gran sentido de la búsqueda de la verdad, lo que los hace personas nobles y objetivas. Los Acuario respetan la libertad de los demás tanto o más que la suya propia, por lo que suelen ser muy educados y tratan de no interferir en las vidas ajenas.

Los Acuario son seres más buenos de lo que parece a simple vista, ya que su hermetismo y su falta de comunicación de la empatía los hace ver como insensibles o egoístas, pero es justamente al revés.

Ante todo, lo que más persiguen los Acuario es la libertad y su uso para encontrar una verdad universal propia sin coacciones. No se meten en la vida de los demás, a no ser que sea para evitar que les limiten por algo. Utilizan su ingenio para luchar por la justicia social, aunque de una manera mucho más individual que colectiva, pero sin caer en el egoísmo.

A pesar de su afán por no recibir ataduras, se ganan fácilmente la confianza del resto, gracias a su capacidad para resolver problemas con ingenio y su humor natural. Sin embargo, el sarcasmo tiene un trasfondo algo oscuro, y es que muchas veces sufren el "síndrome del impostor" cuando sienten que podrían ser más inteligentes aún y no merecen por ello la admiración ajena ni propia.

Piscis

Piscis es el duodécimo (12º) y último signo del zodíaco, por lo que los nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo se encuentran abrigados por él. Es representado por dos peces nadando en dirección contraria, lo que ya avisa de su carácter, y simboliza la contradicción, la originalidad y el caos. Tienen una voluntad de pensar siempre bien del todo el mundo que en ocasiones les hace "tapar el sol con una mano" para no ver aquello que no quieren ver, engañándose a sí mismos.

Peces Koi Pixabay

Esto es así en parte a su carácter, ya que los Piscis son conocidos por su extrema emotividad y empatía. Sufren mucho por todo, pero cuando disfrutan también lo hacen de manera muy intensa. La influencia de Neptuno no solo les confiere un alma creativa, dócil y sentimental, además de eso les da una guía como no tiene ningún otro signo tan desarrollada en su intuición. Como contrapeso, es la única manera que tienen de conducirse en la vida, aunque a veces intenten fingir diciendo que están haciendo algo a través de la razón, es mentira, son puro sentimiento al 100%.

Incluso cuando parece que han encontrado una razón lógica y objetiva para algo, en realidad esa razón es solo la justificación cerebral de su emoción, es decir, que primero sienten y después lo intentan explicarlo de alguna forma, aunque no suele acertar. Ante todo, lo que más persiguen los Piscis es el bienestar suyo y de sus seres queridos, que son muchos. Nunca tiene las cosas bajo control, pero le encanta ayudar en todo lo que puedan, sobre todo a nivel sentimental.

A pesar de su afán por el mundo emocional y de su gran empatía, su carácter completamente inestable les lleva a envalentonarse y caer en "pensamientos circulares", tanto de tristeza como de enfado, pero... nunca les duran más de 5 minutos.

NOTA. Este horóscopo se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.