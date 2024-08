El número donde vives no es casualidad: este es su significado según la numerología

La numerología es una disciplina que estudia el significado de los números y su influencia en la vida de las personas. Según esta práctica, cada número tiene una vibración y energía específica que puede afectar diversos aspectos de nuestra existencia.

El número de portal en el que nacemos o en el que vivimos actualmente no es una excepción; se cree que este número puede revelar información valiosa sobre nuestra personalidad, destino y propósito en la vida. A través de la numerología, es posible desentrañar los misterios que rodean el año de nacimiento y comprender mejor cómo influye en nuestro camino.

¿Qué es la numerología?

Esta escuela, a través de sus diferentes disciplinas, busca establecer una conexión entre la magia y la matemática, entre el mundo espiritual y la parte más calculadora y objetiva de la mente humana. También tiene algunas ramas que se centran más utilizar las matemáticas como una 'mancia' o ciencia de la adivinación, es decir, para predecir sucesos futuros a través del cálculo y la simbología oculta detrás de cada número.

A lo largo de la historia de la humanidad, diferentes culturas alrededor de todo el mundo han coincidido en el culto a las matemáticas y su uso para predecir sucesos futuros, ya sean los pueblos mayas, hindúes o árabes. En Europa, sin embargo, no se volvió a hablar tanto de la numerología hasta que L. Dow Balliett, un gran pensador espiritualista, se interesó por ella y escribió varios libros acerca del tema en el siglo XX.

¿Qué dice la numerología acerca de tu número de casa?

Para cualquier persona que haya realizado varias mudanzas a lo largo de su vida, es un hecho obvio que no es lo mismo vivir en una primera planta que en un bajo o en el piso decimoquinto. De la misma forma, tampoco da igual habitar en el portal 14 que en 87, ni si la vivienda está en la acera de los números pares o impares. Todo esto influye, y para la numerología, mucho más.

Para esta disciplina del conocimiento, nada de lo que sucede ocurre por casualidad, y el número de la casa en la que se vive tiene mucho que decir acerca de la personalidad de cada uno. No se puede pretender negar que el lugar donde uno habita, duerme y pasa la mayor parte de su tiempo no deja una gran huella en el carácter particular.

Cada número emite una vibración energética diferente, pero primero será necesario obtener un número de una sola cifra. Tal y como explica la 'influencer' y experta en estas cuestiones @eidawitch, para calcular el número relevante de nuestro portal debemos sumar todos los números que contenga hasta obtener uno de una sola cifra. Por ejemplo, si vivimos en el portal 87, habremos de sumar 8+7, que con 15. Pero este número tampoco nos vale, luego lo sumaremos de nuevo: 1+5 son 6. Este número de una sola cifra será el que debamos tomar de cara a la numerología.

Este número es válido solo si se vive en una casa individual, pero si se habita en un edificio, hay que tener también en cuenta el número de piso exacto. Por ejemplo, si vivimos en el portal 87, piso 1 y puerta B, deberíamos sumar todos los números. Para las letras, habrá que tomar en cuenta su posición en el alfabeto (sin contar la letra 'Ñ'). Entonces, el 87-1ºB quedaría de la siguiente forma: 8+7 (del portal) + 1+2 (del piso y puerta). Es decir, 15 + 3, con lo que finalmente obtenemos el número 9.

Vibraciones de cada número

Ahora que ya tenemos el número de vibración de la casa, es hora de conocer su significado para la numerología:

Número 1. Simboliza la independencia y el hermetismo, los nuevos comienzos y el crecimiento interior. Es el número de casa ideal para personas solteras o emprendedoras.

Número 2. Simboliza la tranquilidad, la confianza y la duplicidad. Ideal para parejas sin hijos o que recién acaban de mudarse juntos.

Número 3. Simboliza el optimismo, la sociabilidad y la amistad. Es la cifra idónea para inquilinos jóvenes y con ganas de aprender y compartir piso.

Número 4. Simboliza abundancia y disciplina. Es el perfecto para quienes quieran montar un negocio o tengan grandes proyectos de futuro en familia.

Número 5. Simboliza cambio y libertad, es una cifra etérea. Ideal para quien se muda a otra ciudad o país y busca empezar de cero su nueva vida.

Número 6. Simboliza compasión, amor y armonía. Es la cifra que deberían buscar las familias que quieran establecerse por un largo periodo de tiempo y criar en esa casa a sus hijos.

Número 7. Simboliza el presente y la parte más espiritual. El adecuado para quien está en un proceso de despertar espiritual en este momento de su vida.

Número 8. Simboliza la superación de barreras y la constancia. Es la cifra idónea para personas que se dediquen a cuestiones artísticas, ya que ayudará a materializar todo aquello que les ronda por el inconsciente.

Número 9. Simboliza la bondad y la paz interior. Es el más recomendado para personas que buscan la armonía con el resto del mundo, así como ayudar a reparar las heridas de sus compañeros.

Ahora que ya conoces toda esta información de la mano de la numerología, tal vez quieras comprobar mejor a qué número te mudarás, para saber qué vibración va mejor con el proyecto de vida que quieras llevar en ella.

NOTA:Este artículo sobre la numerología se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La numerología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.