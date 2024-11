El tarot ha hablado: este será el ganador de las elecciones en Estados Unidos

Durante el día de hoy, martes 5 de noviembre de 2024, tendrán lugar unos de los comicios más importantes y que más influencia acarrearán para el destino de las naciones del mundo. Dependiendo de lo que suceda en las elecciones de los Estados Unidos de América, pueden salir vitoriosos como líder de la mayor potencia mundial dos proyectos completamente distintos de política.

Por una lado, el Partido Republicano de Donald Trump y, por el otro, el Partido Demócrata de Kamala Harris, quien asumió el liderazgo después de que Joe Biden tuviera que abandonarlo por motivos de salud. La visión y estrategia internacional de ambos es completamente dispar, tanto ideológico como económico, pero incluso también en el ámbito social.

El resto del mundo aguarda expectante lo que sucederá en las urnas de Estados Unidos porque de ello dependerá el futuro de muchos conflictos internacionales que se están dando actualmente, como la invasión rusa sobre Ucrania y la guerra en Oriente Medio entre Israel y los países árabes de su entorno. Las encuestas están más parejas que nunca, y ni siquiera los mejores analistas políticos tienen una respuesta clara sobre el resultado final.

Kamala harris y Donald Trump son los candidatos para ocupar el Despacho Oval de la Casa Blanca en 2024 La Razón

Una de las disciplinas del conocimiento alternativo más populares y que pone un mayor foco en tratar de adivinar el futuro (las llamadas 'mancias') es el tarot, y varios profesionales de este arte ya le han preguntado a las cartas por quién se alzará como nuevo Presidente de EE. UU. (Estados Unidos), en base a la tradición de la cartomancia.

¿Cómo funciona el tarot?

Existen muchos tipos de cartas en el Tarot, pero todos guardan en común que están formadas por arcanos mayores y arcanos menores. Los arcanos menores simbolizan pequeños problemas típicos de la vida diaria. Los arcanos mayores, sin embargo, representan energías fuertes a largo plazo o algún acontecimiento importante en la vida, y tienen un peso enorme.

Antes siquiera de comenzar a hacer una lectura, la persona experta encargada debe transmitir su energía a la baraja, por lo que dos lecturas jamás podrán ser idénticas, si aunque las realice el mismo profesional. A continuación se procede a barajar el mazo mientras se formulan las preguntas de las que se quiere obtener una respuesta.

Baraja de naipes utilizada en el tarot larazon

Una vez que se ha barajado y cortado el mazo de cartas, se colocan en una determinada posición. Cada posición tiene un significado distinto y depende del profesional y del tipo de pregunta. Una misma carta puede tener interpretaciones muy dispares en función de dónde esté colocada, del orden de aparición y de la rutina que siga el lector del Tarot.´

¿Trump o Kamala, quién ganará las elecciones según el tarot?

Santiago Calderón (@santiago11calderon) es un tarotista, astrólogo y numerólogo profesional que se encarga de compartir sus conocimientos a través de redes sociales para dar a conocer los diferentes campos del conocimiento que practica. Recientemente, publicó un vídeo en el que trataba de hallar la respuesta a quién sería el próximo Presidente de los Estados Unidos de América, si Donald Trump o Kamala Harris.

Al consultar su bajara de Tarot, el experto sacó en su lectura tres cartas de representaban a cada candidato presidencial:

Kamala Harris: El ermitaño, El rey de bastos y un 6 de copas.

Donald Trump: El mago, El rey de oros y un 4 de bastos.

Una vez identificada cada persona, el lector tomó esta vez un mazo de 'cartas decisivas', lo barajó y el Tarot le dio como respuesta un único naipe determinante para cada uno: 'El emperador' para Kamala y 'El loco' para Trump. Así, una vez obtenidas todas las cartas necesarias para una correcta lectura, Santiago Calderón procedió a dar su interpretación de lo que reflejó el Tarot.

Las cartas de Kamala Harris poseen un poder bastante grande, pero sin embargo están todas mirando hacia la izquierda, que en este caso simbolizaría el pasado y el lector lo interpreta como un signo de que "algo está mermando o decreciendo en este partido". Existe una energía masculina con mucha carga negativa y "aunque los resultados puede que no sean los mejores", este partido será una "fuerte oposición" a Trump.

Al analizar las cartas del Tarot de Donald Trump, sin embargo, el lector interpretó que el que ya fue Presidente hace algunos años se alzará de nuevo con "una victoria bastante fuerte". Según el intérprete, definitivamente Trump "ganará y colocará mucho orden", pero "muchas noticias van a empezar a salir a la luz", lo que podría generar mucha tensión dentro de los partidos durante las elecciones y desestabilizarlo todo.

NOTA.Este artículo se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. El tarot no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas, así como no debería influir en una decisión tan importante, personal y secreta como es el voto.