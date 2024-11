Su visita tiene un motivo: ¿Qué significa tener lagartijas en casa?

No es raro encontrarse en casa y, al mirar a través de la ventana, darse cuenta de que el poyato ha sido invadido por un pequeño 'okupa chiquitujo' y de sangre fría. Con la más apacible de las calmas, las lagartijas invaden nuestros hogares para tomar el sol. No solo lo hacen para recibir vitamina C, sino también porque son animales 'ectotérmicos', es decir, que dependen del exterior para controlar su temperatura.

Aunque se alimentan de otros seres vivos, principalmente de insectos, la mordedura de la mayoría de especies que se dan en la Península Ibérica ni son venenosas ni tan siquiera dolorosas. La lagartija ibérica o 'Podarcis hispanicus' es la más común en nuestro país, y resulta completamente inofensiva para el ser humano. La mala que algunas personas les atribuyen se debe a que las confunden con las salamanquesas (las cuales, por cierto, tampoco poseen veneno, es una leyenda urbana).

De hecho, estos pequeños reptiles pueden llegar incluso a ser beneficiosos para los hogares, ya que hacen de nuestras casas sus cotos privados de caza y ayudan a disminuir la cantidad de molestos insectos que nos acechan: mosquitos, moscas, arañas, cucarachas, etc. Son insecticidas naturales, silenciosos, analógicos e inalámbricos, de casi cero emisiones.

La primera comida puede cambiar la vida de una lagartija larazon

De entre todas las casas y cómodos poyatos una lagartija acaba escogiendo la nuestra particular, y no la de cualquier otro vecino, que en apariencia serían iguales. Multitud de culturas han tratado de explicar el porqué de la aparición de estos seres en unos hogares y no en otros, y muchas han desarrollado toda una simbología alrededor de estos reptiles.

Algunas curiosidades sobre las lagartijas

Una de las formas que tienen las lagartijas y otros pequeños saurios de escapar de sus depredadores es la 'autoamputación' de su cola, que se deshacen de ella cuando les agarran por esa parte o cuando sienten el peligro. Dejan su cola como señuelo o 'bomba de humo' y salen corriendo a ponerse a salvo en algún rincón o recoveco en el que ocultarse. Este fenómeno se conoce como 'autonomía caudal', y les vuelve a crecer la extremidad al poco tiempo.

Un precioso fenómeno de la naturaleza en miniatura que poca gente ha podido observar son los rituales de cortejo y apareamiento de estos reptiles. Como si de jóvenes tatuados meneando sus cuerpos a convulsiones al son de una música estridente en cualquier antro, las lagartijas macho tratar de exhibir sus colores y dotes danzarinas para atraer a las hembras.

Lagartijas con 'ramo de novia' Stefan Meyers / Ardea / Caters News

De hecho, a veces utilizan estos bailes entre diferentes machos para establecer jerarquías de poder. Además, durante las épocas de celo y procreación, los machos de lagartija desarrollan unos puntos de color azul claro a los lados del abdomen y bajo el cuello, conocidos como 'ocelos'.

¿Qué significa entonces tener lagartijas en casa?

Desde hace milenios, varias civilizaciones a lo largo de la historia y alrededor de todo el globo terráqueo le han conferido diferentes significados a la presencia de las lagartijas dentro de los hogares. Lo que demuestra que no es un fenómeno nuevo o provocado por la industrialización, sino que estos reptiles en miniatura han acompañado al ser humano dentro de casa desde tiempos inmemorables. Algunas de sus principales interpretaciones son las siguientes:

1. Fertilidad y abundancia

En muchos lugares son consideradas símbolos de buena salud de la tierra y abundancia, tanto en cosechas como en riquezas. Una lagartija era, para muchas culturas antiguas, un presagio de que pronto se manifestarían en esa casa la buena suerte y la fortuna. Además, algunas personas toman esa fertilidad como algo metafórico, especialmente si se trata de machos con las manchas azules, y lo interpretan como un posible nuevo hijo en camino.

2. Paz y convivencia

En astrología y otras tradiciones del mundo antiguo, este saurio representa la tranquilidad del hogar, y se creía que su presencia atraía las buenas energías para una mejor y más fluida convivencia. Esto está relacionado con el cuidado del espacio personal y familiar, así como con la protección de los compañeros espirituales.

La lagartija roquera (Podarcis muralis) que convive con humanos se acostumbra a ellos y se refugia cada vez menos cuando estos se aproximan larazon

3. Guía espiritual y reposo

Como estos reptiles son capaces de permanecer durante horas completamente inmóviles bajo el sol 'recargando las pilas', se les asocia con la estrella de nuestro sistema planetario, la principal fuente de energía y vida para todo ser en la Tierra. De hecho, algunos incluso llegaron a tomar a las lagartijas como una clase de guías espirituales para las personas que se encuentran en momentos de oscuridad o extravío.