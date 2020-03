¿Cuándo y por qué se ha suspendido antes el Acuerdo de Schengen?

La Europa sin fronteras, plasmada en los Acuerdos de Schengen de 1986, es uno de los mayores logros del proyecto comunitario. Gracias a él personas, bienes, servicios y capitales puedan circular en un área en la que habitan 400 millones de personas y en la que cada año se producen, según estimaciones de la Comisión Europea, 1.250 millones de viajes. Al mayor espacio sin fronteras del mundo pertenecen 22 socios de la UE (todos excepto Rumanía, Bulgaria, Chipre, Irlanda y Croacia) y cuatro Estados no miembros (Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein).

Sin embargo, la pandemia del Covid-19 ha demostrado que los virus no tienen pasaporte y se aprovechan de esa Europa sin fronteras para extender el patógeno. De ahí que en una estrategia del sálvese quien pueda ya son una decena los países europeos que han reintroducido controles en sus fronteras terrestres (Alemania, Dinamarca, Chipre, Austria, Lituania, España, Portugal, República Checa, Eslovaquia y Hungría). Lo han hecho amparándose en el artículo 28 de texto, que alude a “amenas imprevistas”, como es el caso de la presente emergencia sanitaria. La suspensión, que no necesita ser comunicada a la Comisión Europea, tiene una duración de 10 días prorrogable a períodos de 20 días mientras no supera los dos meses en total.

Crisis de refugiados de 2015

Pero éste no es el primer golpe que sufre Schengen, durante la crisis de refugiados de 2015, muchos socios europeos introdujeron controles temporales para frenar la oleada de solicitantes de asilo que desde Grecia atravesaban Europa huyendo de la guerra en Siria, Irak o Afganistán. En concreto, Bélgica, Alemania, Austria, Eslovenia, Hungría, Suecia, Dinamarca y Noruega se acogieron a una excepcionalidad que permite el tratado. En concreto, el artículo 29, que hace referencia a cuando “el funcionamiento global de Schengen está en riesgo como resultado de deficiencias serias y persistentes en el control de las fronteras exteriores”.

Sin embargo, las razones más habituales para suspender por unos pocos días la libre circulación de personas responde a la necesidad de un Estado miembro de reforzar la seguridad por la celebración de un evento deportivo o una cumbre internacional. Según reza el tratado en sus artículos 25 y 26, estas suspensiones deben ser “temporales” y por razón de “una amenaza seria” o “motivos de seguridad interna”. Los Estados miembros deben solicitarlo a la Comisión Europa cuatro semanas antes y por una duración de 30 días, prorrogable a seis meses.

Durante los últimos 14 años, se han restablecido los controles fronterizos en 122 ocasiones. Está es una lista no exhaustiva de suspensiones de Schengen empleadas por sus firmantes durante los últimos años:

ESPAÑA

2019: Durante la Cumbre Sobre el Clima celebrada en Madrid.

2012: Reunión del Banco Central Europeo (BCE) en Barcelona.

2009: Se cerró la frontera terrestre del País Vasco y Navarra con Francia durante la celebración del Gudari Eguna o Día del Soldado Vasco.

2005: También en Barcelona y también por una cumbre, esta vez por la Euromediterránea

2004: Desde una semana antes de la boda de los Príncipes de Asturias hasta dos días después

2002: Por la cumbre europea organizada en Barcelona durante la presidencia española de la UE

ITALIA

2009: Para evitar incidentes en la reunión del G-8 organizada por Silvio Berlusconi en Labruzzo tras el terremoto de L'Aquila. Las medidas se cancelaron cinco días después del final de la cumbre

2003: Instaurar controles sanitarios durante la alarma levantada por la gripe aviar.

2002: Más de 6.000 agentes patrullaron día y noche Florencia durante el Foro Social Europeo.

2001: De nuevo una reunión del G-8 provocó la suspensión de Schengen durante las protestas de Génova en las que murieron un manifestante

PORTUGAL

2010: Razones de seguridad durante la Cumbre de la OTAN

2004: Eurocopa de fútbol

FRANCIA

2015: tras los atentados yihadistas en París para tratar de atapar a los terroristas.

2005: Poco después de los atentados de Londres, Nicolas Sarkozy justificó su decisión: "Si los ministros del Interior no deciden reforzar los controles ahora que ha habido 50 muertos en Londres y varios centenares de heridos, no sé cuándo se va a hacer”.

ALEMANIA

2008: La celebración de la Eurocopa de fútbol

2007: Cumbre del G-8

AUSTRIA

2008: Eurocopa de fútbol para evitar la entrada de ultras.

2001: Suspendió Schengen para evitar la entrada de manifestantes antiglobalización en durante el Foro Mundial de Economía

POLONIA

2012: Eurocopa de Fútbol.