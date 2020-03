Entrevista a la viróloga italiana Sussana Esposito: «El 80% de los contagiados son asintomáticos»

“Test, test, test”, fue la recomendación hace unos días del director de la Organización Mundial de la Salud, Adhanom Ghebreyesus. Una receta a la que se abona Susanna Esposito, pediatra y viróloga del Hospital Universidad de Parma y presidenta de la Asociación Mundial para las Enfermedades Infecciosas (WAidid).

En Italia hay regiones como Véneto que han realizado un número importante de test y otras, como Lombardía, que ahora mismo no son capaces de realizar más pruebas. ¿Hay una fórmula para prevenir el contagio?

Los datos que tenemos de Corea del Sur, Hong Kong, China o Singapur nos dicen que es fundamental el «contact tracing». Es decir, identificar los contactos de los casos positivos. Se estima que el 70% u 80% de los contagiados son asintomáticos. Yo no soy partidaria de los controles masivos, pero tampoco se pueden hacer sólo a pacientes con problemas respiratorios. Lo que marca la diferencia es una terapia precoz. Por eso, es importantísimo controlar a todo el personal sanitario, porque son un sector de alto riesgo, y a quienes hayan tenido contacto con positivos, independientemente de que tengan síntomas.

¿Llegamos tarde ya a esto en Lombardía, donde la situación está fuera de control?

No, al personal sanitario hay que hacerle pruebas siempreMientras, las personas de más de 70 años que terminan en el hospital deben recibir rápidamente una terapia. Un paciente de este tipo que termina intubado tiene una probabilidad alta de morir, del 20%.

Es importantísimo controlar al personal sanitario y tener un diagnóstico precoz»

El problema es que ya no hay plazas. Una de las hipótesis que se han planteado para explicar la alta mortalidad es que el virus haya mutado desde que salió de China. ¿Tienen evidencias?

Hay indicios que nos llevan a eso, pero en realidad las mutaciones no parecen ser relevantes. Las únicas certezas que tenemos ahora mismo es que no estamos frenando la curva de contagios. El incremento de muertos es mucho más alto que el de los curados, por eso la cosa importantísima es la terapia precoz.

Los expertos suelen decir que el virus se hace menos agresivo en el tiempo…

Eso es cierto, si llega un momento en el que la mayoría seamos inmunes. Si el virus encuentra al 60% de la población protegida prácticamente no se transmite. Pongamos que se encuentra con 10 personas, cinco protegidas y cinco no. Si a las dos primeras que encuentra son inmunes, inicia una batalla que pierde. Después encuentra a otro y lo contagia, pero al siguiente ya está cansado y no tiene efecto. Así es como el virus se vuelve más inocuo, pero todo esto son suposiciones, porque estamos delante de un patógeno nuevo del que estamos descubriendo cosas nuevas y muy distintas a la gripe.

Limitar el número de test es un error. Y cuando se va a la calle hay que usar mascarilla»

¿Y por qué es ahora tan letal?

No se han hecho suficientes pruebas, con lo que está llegando mucha gente con la enfermedad muy avanzada. Dicen que no hay terapia y no es cierto, porque en las fases iniciales se ha visto que el cóctel de antivirales funciona. Quien termina en reanimación también resulta eficiente suministrar anticuerpos de curados y para quien es intubado un antiviral funciona. No es que no exista una terapia, pero si no hay diagnóstico precoz no conseguimos nada.

En otros países se han hecho aún menos pruebas.

Pero es que en otros países no se ha difundido tanto la epidemia. Y luego ha habido casos en residencias italianas donde han muerto de una vez 15 personas y no se les han hecho pruebas.

Imagino que ha visto la situación de España. ¿Le preocupa que se repitan errores?

Totalmente. Mire, Hong Kong, con 8 millones de habitantes tiene 150 casos. ¿Qué han hecho? Identificar rápidamente todos los contactos sobre la población de riesgo y pruebas a todo aquel que tenga síntomas respiratorios independientemente del contacto. Las restricciones de las pruebas es un error. Y otro error son las mascarillas. Es imposible estar en casa las 24 horas todos los días, así que cuando se va a la calle es necesario ponerse la mascarilla quirúrgica.