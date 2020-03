Maduro publica brebajes caseros contra el coronavirus y Twitter se los borra

Twitter ha borrado un tuit del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en el que divulga una serie se artículos del polémico científico venezolano Sirio Quintero en los que se refiere al coronavirus como un arma “bioterrorista” y en los que da remedios caseros para superar la enfermedad.

“El destacado científico venezolano, Sirio Quintero, me hizo llegar 3 interesantes artículos sobre el coronavirus y me ha dado su permiso para compartirlos con el pueblo venezolano. Aquí se los dejo: 1) bit.ly/2WzPAvT 2) bit.Iy/33Cg2qe 3) bit.ly/2vGiwHy”, escribió el pasado domingo. En estos artículos, Quintero se refiere al coronavirus como “expresión de la más alta capacidad científica y tecnológica alcanzada por los núcleos de poder imperial en su prontuario bioterrorista con la liga de fábricas de armas bacteriológicas bajo la fachada de laboratorios de investigación”.

De acuerdo con Quintero, “el coronavirus está diseñado en laboratorios para atacar específicamente órganos del cuerpo humano de las razas chinas y las etnias latinoamericanas”. Además, prescribe remedios caseros a base de extractos de plantas, tales como “tomar cinco vasos diarios durante doce semanas de pócimas de malojillo con jugo de limón amarillo y miel de abeja”, o de ondas electromagnéticas: “Con un dispositivo que emita ondas cuadráticas sería suficiente una frecuencia de 1737 Mhz durante solo 62 segundos”.

Maduro ha denunciado, en un contacto telefónico con VTV, lo que considera “una política de bloqueo sistemático contra cuentas de voceros del Gobierno Bolivariano a través de las cuales se suministra información a la colectividad para el combate de la pandemia”, según informa la cadena oficial.

El mandatario bolivariano ha explicado que su Gobierno ha intentado ponerse en contacto con Twitter y con su filial en México, que se encarga de la gestión de la red social en toda la región, para pedir explicaciones por lo que percibe como “una violación a la libertad de informar y expresarse”.

El Palacio de Miraflores ya ha denunciado en los últimos días el bloqueo de cuentas oficiales de algunos miembros del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y el ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo.

Venezuela se encuentra en una “cuarentena social” para combatir al coronavirus, que de momento ha dejado 84 infectados en la nación caribeña. El autoproclamado “presidente encargado” del país, Juan Guaidó, ha alertado de que esa cifra sería engañosa y que habría unos 200 casos.

“Yo confío en el médico, el que quiere que lo haga y el que no que me respete”, dijo el dictador chavista. Y agregó: ”Ya yo hice nueve botellas de preparado con Cilia y como dice el médico cada cierto tiempo me lo tomo”.

Maduro calificó de “doctor” a Quintero, a pesar de que, según confirmó el diario venezolano “Tal Cual”, ni siquiera tiene estudios de Medicina. También anunción que lo recibiría en el Palacio de Miraflores para que pudiera contribuir a lucha contra la pandemia.

El dictador chavista compartió documentos en la red social que decían que el coronavirus “es un parásito intracelular que procede de una cepa de larvas del VIH-Sida, cruzadas con larvas de helmintos de Fasciola Hepática. Agregando segmentos del ADN humano de crecimiento embrionario y cultivadas en un laboratorio en líquido amniótico de mujeres embarazadas”.

Twitter borró la publicación porque la información compartida era falsa.