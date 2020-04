Nadie está libre de errores en la gestión de la pandemia del coronavirus. Ningún Gobierno parecía realmente preparado para manejar una crisis sanitaria de semejantes proporciones. Tampoco las instituciones internacionales lo estaban, sugieren reconocidos virólogos, que apuntan algunos resbalones cometidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Uno de los primeros tuits de la OMS sobre el coronavirus, del 14 de enero, tuvo que ser rápidamente rectificado. "Las investigaciones preliminares realizadas por las autoridades chinas no han encontrado evidencia clara de la transmisión de persona a persona del nuevo #coronavirus ". Aunque el trabajo de la organización está siendo clave en la gestión de la pandemia, desde Estados Unidos han llovido las críticas procedentes del entorno de la Casa Blanca al organismo dirigido por Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El golpe más sonoro se lo ha propinado el propio presidente Donald Trump, que ha anunciado el cierre del grifo de la financiación a la OMS. Al director general de esta organización se le acusa de ser demasiado blando con China, al contrario que Gro Harlem Brundtland, que dirigía la OMS durante el brote de la epidemia del SARS de 2002. La que fuera primera ministra noruega mostró su oposición a la falta de transparencia de Pekín.

La OMS no posee capacidad para sancionar a los estados miembros. Se financia con cuotas de los países que la integran (20%) y el 80% restante sale de las donaciones de empresas, particulares y gobiernos. Estados Unidos es el mayor donante, con 400 millones de euros el año pasado.

Virólogos y políticos han señalado algunos traspiés de la OMS resumidos a continuación.

Fiarse de China en los primeros momentos

China ya tenía el genoma del coronavirus secuenciado el 31 de diciembre, según John Mackenzie, miembro del Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud, pero el Gobierno de Pekín no compartió esa información de manera oficial hasta el 11 de enero. Durante las primeras semanas del brote del coronavirus, la OMS obtuvo y difundió la información de las mismas autoridades chinas que habían omitido datos a su propia población sobre el virus.

Fue el 20 de enero cuando por primera vez un funcionario chino confirmó públicamente que al Covid-19 podría propagarse entre humanos. Para entonces, la mecha del contagio ya estaba encendida. Lo cierto es que la OMS trabaja con la información que le suministran los países miembros. Y ante la falta de transparencia de sus integrantes no puede hacer mucho. Los críticos sugieren que al menos no debería haber ensalzado la gestión de Pekín.

Retraso en la declaración de pandemia

Gobiernos europeos, asiáticos y americanos han sido criticados por el retraso en el reconocimiento del peligro del virus. En el caso de la OMS, asesores cercanos a Trump lamentan que este organismo solo declaró la emergencia global sanitaria el 30 de enero, sin embargo para entonces Pekín ya había confinado a más de once millones de personas y la transmisión entre humanos estaba confirmada.

Tendría que pasar casi un mes y medio para que el organismo calificara el Covid-19 de pandemia. En este momento ya habían muerto 4.000 personas a causa de la epidemia y 118.000 personas estaban infectadas en varios continentes. Conviene recordar que la OMS se encontró con alguna que otra negativa por parte de las autoridades de Pekín, que a mediados de enero rechazó la propuesta de la OMS para enviar una comisión a la provincia de Hubei, foco del coronavirus. Pero incluso tras la declaración de la pandemia, muchos países occidentales no siguieron las recomendaciones sanitarias de la OMS.

Obviar la información de Taiwán

El vicepresidente de Taiwan y ex ministro de Sanidad, el epidemiólogo Chen Chien-je, ha dicho que avisó a la OMS el 31 de diciembre de que el virus se transmitía entre seres humanos y que, sin embargo, la organización no difundió esta información hasta mediados de enero. Taiwán no es reconocido por Pekín como una nación sino como una provincia rebelde. Analistas creen que la OMS no dio pábulo a Taiwán para no incomodar a Pekín.

Test solo a sintomáticos

La Organización Mundial de la Salud recomendó en las primeras semanas del brote hacer solo los test a las personas con síntomas de Covid-19. El virólogo Sergio Romagnani, profesor emérito de la Universidad de Florencia, ha contado que en Lombardía no se hacían pruebas a médicos ni enfermeras al principio pese a que estaban en primera fila y sin la información de la que hoy disponemos para enfrentar el virus. El también virólogo italiano Andrea Crisanti explica aquí su visión sobre este punto: “Las directivas iniciales estaban equivocadas y han sido parte del problema. No tuvieron en cuenta que hubiera un gran número de asintomáticos, que los chinos no registraron y que la OMS tampoco observó durante su viaje a China. Es una responsabilidad que antes o después tendrá que asumir. Entender cómo fueron tomadas estas directivas es un derecho que tenemos todos, visto que la OMS está financiada por los Estados que en estos momentos están sufriendo las consecuencias”.

¿Si o no, al uso generalizado de mascarillas?

La Organización Mundial de la Salud no aconseja llevarlas en la calle ni en comercios ni en centros de trabajo porque, dice, en estos casos no han demostrado tener un efecto protector significativo. Así que propone reservar las mascarillas para los centros sanitarios donde sí son más necesarias. Pese al debate interno en la organización sobre este punto, la OMS no ha cambiado su posición, pero sí ha matizado al respecto al lanzar una serie de recomendaciones para las sociedades que quieran implementarlas para la población. En algunos países las autoridades han aconsejado su utilización. En el caso de la región de Lombardía, en Italia, se ha exigido su uso y hay multas de hasta 400 euros a quien no las lleve.