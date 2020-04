Un informe revela que el brote de coronavirus surgió en septiembre y no fue en Wuhan

En medio de tantas incertidumbres no existe aún un informe que muestre con rigor y certeza la fecha exacta en la que surgió el primer caso. Ni tan siquiera hay unanimidad sobre el origen del coronavirus, pese a que la mayoría de los expertos lo sitúan en Wuhan, en China. Así, el brote de la infección podría haber surgido a mediados de septiembre, y la ciudad china de Wuhan podría no ser el epicentro, según un estudio científico que analiza los orígenes de la enfermedad. El genetista Peter Forster, de la Universidad de Cambridge de Reino Unido, lidera un proyecto de investigación para comprender los procesos históricos que condujeron a la pandemia del Covid-19, según publicó Newsweek.

“En última instancia, esperan identificar a la primera persona que contrajo el virus y sirvió como la fuente del brote inicial”, sostiene el citado artículo. Al analizar las redes, hasta ahora han podido registrar la propagación del virus, incluidas las mutaciones genéticas, a medida que fue avanzando de China a Australia, Europa y al resto del mundo.

Los expertos de Cambridge han creado una red de análisis utilizando más de 1.000 genomas de coronavirus. Esto incluye la fecha de infección del paciente y el “tipo” de virus con el que la persona fue infectada. “Hay tres tipos: A, B y C. El tipo A está más cerca del coronavirus que se encuentra en los murciélagos y se cree que es el genoma original del virus humano. Este tipo se encontró en personas chinas y estadounidenses, con versiones mutadas en pacientes de Australia y EE UU”, asegura Newsweek.

Sin embargo, el tipo A no era el virus encontrado en la mayoría de los casos en Wuhan, la ciudad de China donde se identificó por primera vez el Covid-19. En cambio, en Wuhan el tipo más extendido era el B. Los investigadores sugieren que hubo un “acontecimiento inicial” para el tipo B en Wuhan. El tipo C, el “hijo” del tipo B, es el que se identificó en los primeros casos en Europa, así como en Corea del Sur, Singapur y Hong Kong.

Además, según los datos recopilados por Forster y sus colegas, el brote de coronavirus parece haber estallado entre el 13 de septiembre y el 7 de diciembre. “Esto supone una tasa de mutación constante, lo cual es ciertamente improbable, y el cálculo del tiempo podría ser incorrecto”, según le dijo a Newsweek . “Pero es la mejor suposición que podemos hacer en este momento, pendiente del análisis de más muestras de pacientes almacenadas en hospitales durante 2019”.

Forster sostiene que es posible que el brote no se haya originado en Wuhan, ya que hasta el 17 de enero, casi todos los casos aislados eran del tipo B. En Guangdong, una provincia a unos 800 kilómetros de Wuhan, siete de los 11 aislamientos eran de tipo A. "Estos números de casos son pequeños porque hay pocos genomas disponibles para la etapa inicial del brote, antes de que el viaje del Año Nuevo chino anterior al 25 de enero comenzara a mezclar patrones geográficamente ", dijo Forster.

El primer caso conocido de coronavirus se remonta al 17 de noviembre. Según una información del South China Morning Post , los datos del gobierno muestran que un hombre de 55 años de la provincia de Hubei, de la que Wuhan es la capital, fue el primer caso conocido. de COVID-19.

Se cree que el virus saltó de un animal, probablemente un murciélago, a los humanos en algún momento. Cuándo y dónde sucedió esto no se sabe. En diciembre, los primeros casos aparecieron en un mercado de mariscos en Wuhan, lo que llevó a algunos a sugerir que fue allí donde surgió el virus. Un estudio publicado en The Lancet mostró que algunas de las primeras personas infectadas con el virus no tuvieron contacto directo con el mercado.

También existen otras teorías que indican que el virus salió de un laboratorio de Wuhan mientras desarrollaba un programa de investigación viral chino. Por tanto, el origen no estaría en un murciélago comido en un “mercado húmedo” de animales de esa ciudad. Según esta versión, publicada por FoxNews, “el paciente cero” trabajaba en el laboratorio, se contagió en los ensayos y luego lo transmitió a la población de Wuhan.

Más allá de las teorías, el experto de Cambridge advierte de que para que no vuelva a ocurrir un brote así es muy importante identificar la fuente original del virus. Para Forster, comprender los diferentes tipos de virus y el papel que juegan en la propagación del Covid-19 es “una de las preguntas urgentes”.