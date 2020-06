El oxígeno a precio de oro en Perú por el azote del virus

Perú se ahoga. Ha superado los 200.000 casos de COVID-19, lo que ha causado escasez de oxígeno para pacientes graves en Lima y amenaza con colapsar el sistema hospitalario capitalino. La cifra de muertos subió a 6.088, mientras los contagiados sumaron 208.823. El país andino, con 33 millones de habitantes, lleva 12 semanas de confinamiento nacional obligatorio y ahora está en el octavo lugar en el mundo entre los países con más casos de coronavirus.

Según fuentes del ministerio de Salud, Perú enfrenta un déficit de hasta 8.000 balones de oxígeno medicinal y las plantas que lo producen han sido superadas por la crisis, lo que ha desatado también un alza especulativa del producto.

Cilindros de 10 metros cúbicos a 6.000 soles (1.779 dólares) y recargas por 50 soles (15 dólares) el metro cúbico son los precios exorbitantes que el oxígeno alcanzó esta semana en Perú ante la masiva demanda de miles de personas dispuestas a salvar la vida a su ser querido o paliar su sufrimiento aunque sea por escasas horas. Las filas son interminables en un país donde el salario mínimo mensual es de 930 soles (274 dólares).

Préstamos para comprar oxígeno

Marco Espinosa tuvo que sacar un préstamo de 1.000 soles (unos 295 dólares) para comprar un cilindro de oxígeno pequeño cuyo precio normal es de 100 soles (unos 29,5 dólares), después de tres días de intensa búsqueda. Lo hizo por su padre, de 79 años.

“Tuve que llevarlo a un doctor particular para que lo diagnostiquen y me dijo de internarlo, pero si lo internan, hay que esperar a la suerte y a lo mejor no lo vuelves a ver más. Prefiero tratarlo en casa aunque haya que hacer estos gastos”, admitió Espinosa. Como el padre de Espinosa y la madre de Vilca, hay más de 90.000 personas tratándose el COVID-19 en sus casas.

Incluso existe oxígeno para el bolsillo. Dentro de un local de la Plaza Armada proveen el anhelado "elixir". Hay tres operarios que van de un lado a otro sin cesar, moviendo cilindros, abriendo y cerrando manillas y cobrando a través de la reja.

Lima, sin oxígeno

Y es que a diferencia de la selva, la zona menos habitada del país, el coronavirus sigue causando estragos en la densamente poblada Lima (10 millones) y en ciudades de la calurosa costa norte.

“Nosotros estamos aquí desde las 9 de la noche del día de ayer haciendo la cola para poder obtener el oxígeno” para un familiar enfermo, dice Paul González, de 32 años. En los hospitales peruanos hay 9.903 pacientes con COVID-19, la gran mayoría en Lima, donde se concentra un tercio de la población peruana y el 70% de los contagios. Esto mantiene a los hospitales de la capital al borde del colapso.

“Mi papá poco a poco está mejorando, su cuerpo está evolucionando y esperemos que siga mejorando con el paso de los días”, declara Denis Luna, una limeña de 24 años, cuyo padre lleva dos semanas hospitalizado.

El imperio Inca de rodillas por la pandemia

El primer caso de coronavirus fue detectado en Perú el 6 de marzo y se superaron los 100.000 contagios el 20 de mayo. El país es el segundo de América Latina en casos de coronavirus detrás de Brasil. En decesos es tercero, después del gigante iberoamericano y México.

El país se mantiene con toque de queda nocturno y fronteras cerradas. Su economía, que hasta febrero era muy dinámica, está semiparalizada, pero gremios empresariales textiles empezaron a exigir que se reanude de inmediato la producción y las ventas. El PIB peruano se contrajo en un 16% en marzo y en un 3,39% en el primer trimestre de 2020.