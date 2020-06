¿Quién era Rayshard Brooks, el último negro asesinado por la Policía en EE UU?

Rayshard Brooks tenía 27 años y tres hijas. Trabajaba en un restaurante mexicano. Sus familiares y amigos lo describen como una buena persona. Pero peleó con la Policía, posiblemente bajo los efectos del alcohol o las drogas, y trató de escapar a un arresto.

En la CBS recuerdan que su sobrina, Chassidy Evans, lo ha calificado de amante de los niños, esposo amantísimo, hermano cariñoso y hombre en el que podía confiarse. «Tenía la sonrisa más brillante y el corazón más grande», dijo Evans, «y le encantaba bailar desde que éramos niños».

La CBS también ha consignado que el día siguiente de la tragedia la hija mayor de Brooks cumplía 8 años. Según Evans la niña esperó a su padre, sentada con su nuevo vestido de cumpleaños, para que la «llevase a patinar». Más que justicia, que también, insiste que piden cambios.

Aunque los medios y los activistas insisten en los sesgos racistas de los agentes estudios tan meticulosos como el dirigido por Roland Fryer para la Universidad de Harvard apunta a que, si bien «los negros y los hispanos tienen más del cincuenta por ciento más de probabilidades de experimentar alguna forma de fuerza en las interacciones con la policía», en el caso de la fuerza letal «no han encontrado diferencias raciales ni en los datos brutos ni cuando se tienen en cuenta los factores contextuales».

«Más bien parece», añade, «que el problema tiene que ver con la tendencia de los policías a maximizar la utilidad de sus armas». Sus conclusiones son coincidentes con los estudios realizados por Ted Miller, del Pacific Institute for Research and Evaluation in Maryland, y con las investigaciones realizadas por investigadores como Sendhil Mullainathan y David Johnson y por el Center for Policing Equity y el John Jay College of Criminal Justice.