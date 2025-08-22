Un político italiano se enfrenta a un tsunami de críticas tras declarar que la homosexualidad y la transexualidad son "enfermedades"

El concejal de Urbanismo de Sesto San Giovanni, Antonio Lamiranda, perteneciente al partido Fratelli d'Italia, se encuentra en el centro de una intensa polémica tras afirmar en redes sociales que la homosexualidad y la transexualidad son "enfermedades". Las declaraciones del edil, responsable de urbanismo en el gobierno del alcalde Roberto Di Stefano, se produjeron durante un intercambio de comentarios sobre la boxeadora Imane Khalif, donde Lamiranda insistió en que ambas condiciones habían sido clasificadas históricamente como patologías.

Reacciones políticas y sociales

Lamiranda intentó justificar sus afirmaciones señalando que "la OMS consideraba la homosexualidad una enfermedad mental hasta 1990" y que la transexualidad permaneció en esa clasificación "hasta hace cinco o seis años". El concejal llegó a mencionar que en algunos países estas condiciones "son un delito castigado con la horca", argumentando que solo "la corrección política lo ha arruinado todo". Incluso amenazó con demandar a quienes cuestionaran sus declaraciones, afirmando que "siempre escribe verdades documentadas".

Marco Tremolada, secretario del Partito Democratico en Sesto San Giovanni, condenó enérgicamente las declaraciones calificándolas de "información errónea inaceptable". Tremolada subrayó que "las palabras de políticos y administradores tienen peso" y que contribuir a la propagación de estereotipos y prejuicios constituye "un acto gravísimo, contrario a los principios demócratas y constitucionales". La formación demócrata exigió una disculpa pública y que la administración municipal se distancie inmediatamente de estas declaraciones.