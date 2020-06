¿Qué fue la Red Avispa que inspira la película de Netflix?

El estreno de la película de Netflix “La Red Avispa” ha devuelto a la actualidad un momento turbulento de la casi siempre tortuosa relación entre los vecinos Estados Unidos y Cuba. La película, dirigida por el francés Olivier Assayas, cuenta en el reparto con Édgar Ramírez , Penélope Cruz , Ana de Armas, Gael García y Leonardo Sbaraglia. Saludada desde el régimen cubano como una película “digna”, el guión trata de explicar qué era este grupo de espías cubano y cómo cayeron sus componentes durante su misión en Miami.

¿Quiénes eran los espías de la Red Avispa?

Un grupo de cubanos enviados por La Habana a Florida a principios de la década de los noventa para infiltrar los círculos anticastristas de Miami. Estaba integrado por casi una docena de hombres. Estados Unidos detuvo en 1998 a cinco de ellos y otros cuatro lograron escapar a la isla. En 2001, “los cinco héroes” -como les llaman en Cuba- fueron sentenciados. Sus nombres son: René González, instructor de vuelo; Ramón Labanino, economista; Fernando González; Antonio Guerrero, ingeniero civil, y Gerardo Hernández, graduados del Instituto de Relaciones Internacionales de La Habana. Este último

¿Cómo y cuándo cayeron?

Fueron detenidos en 1998 en Florida en una operación del FBI que logró desmantelar el que había sido el mayor círculo de espionaje cubano en Estados Unidos. Los cinco arrestados recibieron penas que iban desde los 10 años de prisión hasta cadena perpetua. Cuba acusó a EE UU de un juicio injusto, hasta que en 2005, tres jueces revocaron las condenas aceptando; sin embargo, un año más tarde el pleno del Tribunal las restableció. Gerardo Hernández fue señalado como cerebro del grupo y sentenciado a dos cadenas perpetuas por penetrar en instalaciones militares de EE UU, infiltrarse en grupos anticubanos de Miami y participar en el derribo de dos avionetas del grupo en el exilio Hermanos al Rescate.

¿Cuál era su misión?

Los integrantes de la Red Avispa confesaron ser agentes del Gobierno cubano “no declarados” ante Washington. En sus declaraciones dijeron que su misión era espiar “grupos terroristas de exiliados” que conspiraban para acabar con el régimen de Fidel Castro. En ningún caso querían dañar al Gobierno estadounidense. Los “cinco héroes prisioneros del imperio” (etiqueta que puso el régimen para pedir su liberación) no infiltraron los circuitos de información secreta. La fiscalía de Miami pidió para ellos las máximas penas con el argumento de que se trataba de espías con buen entrenamiento por parte de La Habana que no cometieron delito al no registrarse como agentes de inteligencia trabajando en Estados Unidos. El presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Ricardo Alarcón, reconoció que su misión era reunir información para evitar que el exilio cubano lanzara “atentados terroristas contra Cuba”, ya que un año antes del arresto de los espías se produjo una campaña de atentados con explosivos contra lugares turísticos en Cuba.

¿Hermanos al Rescate?

Esta organización de cubanos exiliados en Miami también tiene su papel en la película de Netflix. Su aparición en el escenario de Guerra Fría que aún se vivía entre EE UU y Cuba dañó aún más las relaciones entre ambos países. Hermanos al Rescate se dedicó a ayudar desde el aire a los cubanos que huían de la isla por mar en barcas (los balseros) tras la llegada del periodo especial a la isla por la caída de la Unión Soviética, principal socio del régimen de los Castro. El 24 de febrero de 1996 cuatro pilotos de esta organización murieron cuando dos de sus avionetas fueron atacadas en pleno vuelo por misiles lanzados por cazas MIG cubanos en el espacio aéreo internacional.

¿Cuándo y cómo fueron liberados los cinco espías?

Pese a que dos de ellos tenían penas de cadena perpetua, ninguno de los cinco está en la cárcel. Todos fueron liberados y regresaron a Cuba, donde fueron condecorados como héroes de la revolución. Tres de ellos -Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y Ramón Labaniño- fueron liberados en 2014 como parte de una operación de intercambio de presos en el contexto de la visita de Barack Obama a la isla, un canje que supone la puesta en liberad del preso estadounidenses Alan Gross, arrestado en Cuba acusado de espionaje. René González (protagonista en la película de Netflix) fue liberado en 2011 en Florida, pero no pudo regresar a la Cuba hasta cumplir un periodo de libertad supervisada. Un año después visitó su país para visitar a un hermano enfermo.

¿Qué dice el periódico Gramma de la película?

La critica de la película en el periódico cubano es positiva. “La red avispa termina siendo una película digna y meritoria de verse, lo que no la libra de inconsistencias en su realización, la más significativa, la dispersión motivada al querer abarcarlo todo y explicar más de lo necesario, atendiendo al posible desconocimiento que del tema pudiera tener una audiencia internacional”. El autor de la crítica cinematográfica también cree que “deja establecido quiénes son los agredidos y quiénes los agresores de una historia que remonta el medio siglo.