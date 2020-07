Irán dispara un misil a la réplica del portaaviones americano USS Nimitz

La Guardia Revolucionaria de Irán disparó un misil desde un helicóptero contra la réplica de portaaviones en el estratégico Estrecho de Ormuz este martes, informó la televisión estatal, un ejercicio destinado a amenazar a Estados Unidos en medio de tensiones entre Teherán y Washington.

Los comandos iraníes también bajaron rápidamente de un helicóptero a la réplica en las imágenes de un ejercicio llamado “Gran Profeta 14.” Otras imágenes mostraron un helicóptero disparando un misil a la réplica, que cuenta con 16 aviones de combate falsos a bordo, mientras que lanchas rápidas rodearon la embarcación, levantando una ola blanca a su paso.

Las tropas iraníes también dispararon baterías antiaéreas como blanco de aviones no tripulados en el ejercicio desde una ubicación que la televisión estatal describió cercana a la ciudad portuaria de Bandar Abbas.

La réplica se asemeja a las embarcaciones de clase Nimitz que la Marina de los EEUU usa habitualmente en el Golfo Pérsico desde el Estrecho de Ormuz, la famosa boca de la vía fluvial. El USS Nimitz acaba de ingresar a las aguas del Medio Oriente desde el Océano Índico, probablemente para reemplazar al USS Dwight D. Eisenhower en el Mar Arábigo.

No está claro cuándo o si el Nimitz pasará por el Estrecho de Ormuz o no durante su tiempo en el Oriente Medio. El USS Abraham Lincoln, desplegado el año pasado cuando las tensiones inicialmente aumentaron, pasó meses en el Mar Arábigo antes de atravesar el estrecho. El Eisenhower atravesó el estrecho a principios de la semana pasada.

La Quinta Flota de la Marina de EEUU con base en Bahrein no ofreció explicaciones. Sin embargo, el lunes una portavoz dijo que la Armada sigue “confiando en la capacidad de nuestras fuerzas navales para defenderse de cualquier amenaza marítima” después de que las fotos satelitales mostraran que el falso portaaviones se movía a su lugar. “No podemos hablar de lo que Irán espera ganar al construir esta maqueta, o qué valor táctico esperarían obtener al usar tal maqueta en un escenario de entrenamiento o ejercicio”, dijo Rebecca Rebarich a la agencia Associated Press. “No buscamos conflictos, pero permanecemos preparados para defender las fuerzas e intereses estadounidenses de las amenazas marítimas en la región”.