Trump insiste en el uso de la hidroxicloroquina

La batalla por la hidroxicloroquina no desfallece en Washington. Donald Trump insiste en sus beneficios. A pesar de la creciente literatura científica en contra, o cuando menos dudosa, el presidente confesó haber consumido la droga, junto con vitamina D y zinc y bajo la supervisión del equipo médico de la Casa Blanca. Al mis

mo tiempo presionó en público a la FDA para lograr que fuera administrada a los enfermos del nuevo coronavirus. Lo último ha sido sus retuits de un vídeo con información dudosa sobre la pandemia, así como los elogios que ha dedicado a una médico que habría elogiado la hidroxicloroquina. «Estaba muy impresionado con ella y con otros médicos que la apoyaron. Creo que lo que decía tenía sentido, pero no sé nada al respecto».

Insistió en que todo su afán es «salvar vidas». «Todo lo que quiero hacer», repitió, «es salvar vidas». Aunque la comunidad científica insiste en que los ensayos clínicos disponibles no aconsejaban usar el medicamento fuera de los hospitales Trump ha alardeado de consumir el viejo antipalúdico de manera preventiva.

Y sus peleas en favor de ciertos medicamentos no se quedan ahí. También ha insistido en que otro fármaco, la azitromicina, podría «proporcionar uno de los grandes cambios en la historia de la medicina». En cuanto a la hidroxicloroquina ya dijo que «ha sido empleada durante mucho tiempo, por lo que sabemos que si las cosas no salen según lo planeado, no matará a nadie».

Entre tanto uno de los hijos del presidente, Trump Jr., ha visto como Twitter le restringía el uso y acceso de su cuenta después de colgar un vídeo donde varios supuestos médicos dudaban de la eficacia o necesidad de llevar máscaras así como otras afirmaciones científicamente dudosas. Tanto Twitter como Facebook y Youtube retiraron el vídeo de sus plataformas, previamente lanzado por algunas de las plataformas de noticias más próximas al presidente.