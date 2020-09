Los británicos han vuelto a entrar en pánico ante la segunda ola de Covid y el anuncio de que habrá más restricciones. “Está sucediendo de nuevo”, asegura un británico en redes sociales. Los pasillos de los supermercados han vuelto a vaciarse y escasean de nuevo los rollos de papel higiénico, los alimentos congelados y los productos de larga duración, tal y como ocurrió en marzo justo antes del confinamiento.

En declaraciones al Daily Mail, Andrew Opie, director de alimentación y sostenibilidad del British Retail Consortium, instó a los consumidores "a que sean considerados con los demás y compren como lo harían normalmente”. Para tranquilizar al público, agregó: “Las cadenas de suministro son más fuertes que nunca y no anticipamos ningún problema en la disponibilidad de alimentos u otros bienes bajo ningún bloqueo futuro”. Pero los supermercados están reforzando la seguridad en sus puertas.

Un trabajador de un supermercado en Birmingham le dijo a The Mirror que esta vez sí están preparados y que no habrá ningún problema de desabastecimiento. Otro tuiteó: “Acabo de terminar mi turno en el trabajo y fui testigo de cómo muchos clientes volvían a comprar por pánico. Por favor, no lo haga, ¡no es necesario!”