La presidenta de Taiwán anima a sus pilotos a interceptar “provocadores aviones comunistas”

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, elogió el martes la “actuación heroica” de los pilotos de la fuerza aérea que han estado interceptando aviones chinos que se han acercado a la isla, mientras Pekín intensifica la presión militar sobre la Taiwán democrática.

La tensión entre China y la isla que Pekín reclama como territorio soberano chino se ha disparado a su nivel más alto en años, con los aviones de combate taiwaneses tratando de interceptar aviones chinos la semana pasada. Al visitar una importante base de la fuerza aérea en Penghu, en el sensible estrecho de Taiwán que divide los dos lados, Tsai dijo a los pilotos e ingenieros que era consciente de su “actuación heroica” al interceptar y alejar aviones chinos.

“Tengo mucha confianza en ustedes. Como soldados de la República de China, ¿cómo podemos dejar que los enemigos se pavoneen en nuestro propio espacio aéreo?” dijo, usando el nombre formal de Taiwán. “Soy consciente de que frente al comportamiento provocador de los aviones comunistas que han rodeado la isla y dañado la paz regional en los últimos días, su deber en la primera línea del espacio aéreo en Penghu debe ser aún más pesado”.

La base, que ahora alberga a los combatientes de defensa indígena que entraron en servicio por primera vez en 1997, se encuentra en la primera línea de la respuesta de Taiwán a las intrusiones militares chinas. Wang Chia-chu, uno de los oficiales superiores del escuadrón de las FDI “Heavenly Colt”, dijo a Reuters que hay solo cinco minutos para combatir a los cazas una vez que se detecten aviones chinos. “Defenderemos nuestro espacio aéreo en tiempo real mientras exista una amenaza”, dijo Wang.

Otro alto oficial, que habló bajo condición de anonimato, dijo a Reuters que las FDI con sede en Penghu ahora luchan “casi todos los días” a medida que aumenta la tensión. La fuerza aérea también exhibió sus nuevos misiles de crucero aire-tierra Wan Chien que entraron en servicio en 2018 y pueden ser disparados desde las FDI a objetivos a unos 200 km (125 millas) de distancia, poniendo en la mira las instalaciones chinas o los barcos que se acercan.

Inusualmente, la semana pasada, los aviones chinos traspasaron la línea media del Estrecho de Taiwán, una barrera no oficial para los aviones de combate de ambos lados, aunque no han sobrevolado la parte continental de Taiwán. El lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que la línea no existía, lo que provocó la condena del ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu.

En Taipei el martes, Wu calificó la línea como un “símbolo” importante para evitar enfrentamientos militares e instó a otros países a condenar a China. “Exigimos que la comunidad internacional condene enérgicamente las palabras y acciones de China y exigimos que el gobierno chino detenga todo lo que ha estado haciendo”, agregó. China se ha enojado por el mayor apoyo de Estados Unidos al Taiwán democrático, incluida una visita a Taipei la semana pasada del subsecretario de Asuntos Económicos de Estados Unidos, Keith Krach.