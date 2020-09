La victoria diplomática de Taiwán: la UE deja de referirse a la isla como parte de China

Taiwán expresó su satisfacción el lunes por la ayuda de la Unión Europea después de que una alianza global de alcaldes decidiera dejar de referirse a las ciudades taiwanesas como parte de China, en una rara victoria para la isla en medio de la creciente presión china.

China ha intensificado sus esfuerzos para que los grupos y empresas internacionales se refieran en sus sitios web y en documentos oficiales a Taiwán, reclamado por China como parte de China.

Durante el fin de semana, los funcionarios de Taiwán expresaron su enojo después de que el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, con sede en Bruselas, comenzara a incluir en su sitio web a las seis ciudades miembros de Taiwán que cita como pertenecientes a China.

Los alcaldes de las ciudades escribieron entonces una carta abierta pidiendo que se revocara la decisión. El ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, dijo que después de la protesta, el grupo había vuelto a su designación original de las ciudades como parte de “Taipei china”, un nombre que Taiwán usa en algunos organismos internacionales como los Juegos Olímpicos para evitar las objeciones de Beijing a su participación.

La Unión Europea “nos ayudó en este esfuerzo”, dijo Wu al parlamento, sin dar detalles. “Estamos muy contentos de que con el arduo trabajo de todos el nombre se haya revertido”, dijo. “Aunque algunas personas pueden no estar contentas con este nombre, al menos la forma en que participamos no se ubica en otro país”. No hubo respuesta inmediata de la UE.

El Pacto Global, en una breve declaración, culpó a un “fallo técnico en la base de datos” el cambio de designación y aseguró que ahora se había corregido.

Ningún estado miembro de la UE tiene relaciones diplomáticas con Taiwán y la propia UE tiende a mantener un perfil bajo cuando se trata de Taiwán, recelosa de molestar a China, su segundo socio comercial más importante. En Beijing, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, dijo que Taiwán era una parte inalienable del territorio chino. “Las ciudades de la región de Taiwán ciertamente deberían figurar como chinas”, dijo a los periodistas.