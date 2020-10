Así es "el monstruo del Mar Caspio”, uno de los inventos más majestuosos de la URSS en la Guerra Fría

View this post on Instagram

Где то на берегу Каспийского моря лежит и ждëт своей судьбы единственный в своем роде экраноплан "Лунь". Этот гибрид самолёта и корабля был предназначен для борьбы с надводными кораблями. Главной его целью являлись ракетоносцы. Американская разведка называла его " Каспийский монстр". Последние 30 лет он стоял на консервации в Каспийске. Этим летом его транспортировали под Дербент для того что бы он стал основным экспонатом местного парка "Патриот" Дождется ли он этого? Кто знает. Говорят при транспортировке он был поврежден и теперь заполняется водой.