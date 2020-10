Putin propone a la OTAN un plan para reducir la tensión estratégica en Europa

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha propuesto hoy a la OTAN varios pasos para reducir la tensión estratégica en Europa, de la que responsabilizó a Estados Unidos, como la moratoria al despliegue en el continente de misiles nucleares de corto y medio alcance. Putin advierte de que las tensiones entre Rusia y la Alianza no dejan de aumentar, lo que ha creado “evidentes amenazas para la seguridad europea”, señala la declaración presidencial publicada por el Kremlin.

El mandatario ruso responsabiliza a EEUU de la situación por abandonar el tratado de eliminación de misiles nucleares de corto y medio alcance (INF), de 1991, decisión que califica de “grave error”, ya que dicho documento era “un importante elemento” para la seguridad internacional y la estabilidad estratégica, especialmente en Europa.

Como consecuencia, señala, han aumentado los riesgos de una carrera de armamento en materia de misiles y avisa del peligro del incremento del “potencial de confrontación” y de una “escalada incontrolable”.

Con el fin de “reducir el déficit de confianza” y los riesgos asociados a las discrepancias en materia de misiles, el jefe del Kremlin reafirma la propuesta de una moratoria al despliegue de misiles de corto y medio alcance de emplazamiento terrestre, mientras en dicho territorio no aparezca similar armamento de fabricación estadounidense.

Al respecto, Putin insiste en llamar a los países de la OTAN a que adopten una moratoria similar y agrega que Rusia está dispuesta a “nuevos pasos” para minimizar los riesgos creados por la desaparición del INF.

La declaración manifiesta la disposición, “como gesto de buena voluntad”, a no desplegar en la parte europea de Rusia misiles de crucero 9M729 Novator, el motivo aducido en su momento por EEUU para abandonar el INF, ya que, según Washington, violaba el tratado al tener más de 500 kilómetros de alcance. Eso sí, Putin, quien insiste en que el Novator no violó los compromisos adquiridos por Rusia, exige a la OTAN que se comprometa a no emplazar en Europa armamento antes prohibido por el tratado INF.

También plantea introducir medidas de verificación, entre las que menciona los sistemas de combate estadounidense Aegis Ashore, que Moscú consideró siempre una amenaza directa para su seguridad, ya que, según Putin, puede convertirse en un armamento ofensivo en cuestión de horas. Putin también alude a las lanzaderas verticales MK-41, que pueden lanzar misiles Tomahawk, emplazadas en las bases de EEUU y la OTAN en Europa, en alusión a Polonia y Rumanía.

A su vez, la OTAN podría verificar los misiles Novator desplegados en el enclave báltico ruso de Kaliningrado, limítrofe con dos países aliados, Polonia y Lituania. Por último, Putin propone a las potencias interesadas acordar un esquema para evitar crisis con misiles que pueda ser aplicable a la región de Asia-Pacífico.

La pasada semana Putin ya advirtió de que “el mundo no tendrá futuro” si no hay control de armamento, en alusión a la imperiosa necesidad de renovar el Nuevo START, el último tratado de desarme entre Rusia y Estados Unidos que expira en febrero de 2021. EFE