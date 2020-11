Evo Morales regresa Bolivia tras la investidura del izquierdista Arce después de un año en Argentina

El ex líder boliviano Evo Morales cruzó hoy la frontera de Bolivia tras un año en el exilio en Argentina. El regreso se produce tras la victoria de su delfín y dirigente de su partido socialista MAS, Luis Arce, que tomó posesión este fin de semana.

Morales, que dirigió Bolivia durante casi 14 años como el primer presidente indígena, ingresó al país desde Argentina. Antes de marcharse el presidente argentino Alberto Fernández le organizó una ceremonia de despedida.

El líder indigenista, que salió de Bolivia bajo la sombra de fraude en noviembre de 2019 después de que observadores internacionales señalaran irregularidades en unas elecciones que le otorgaban un cuarto mandato en el cargo, aseguró que su vuelta lo llenaba “de felicidad”.

“Hoy es uno de los días más importantes de mi vida, volver al país que tanto amo me llena de felicidad”, escribió en Twitter.

El nuevo presidente Luis Arce ha asegurado que Morales no jugará ningún papel en su Gobierno. El dirigente cruzó la frontera desde Argentina, donde ha estado viviendo en el exilio, a las 9 a.m. ET (1400 GMT) y se espera que se dirija a su bastión rural en Cochabamba.

Más de 2.000 simpatizantes, incluidos miembros de grupos sociales y políticos argentinos, se reunieron en el cruce de La Quiaca el lunes por la mañana para despedirlo. Ondearon la bandera de los indígenas argentinos y tocaron música con instrumentos tradicionales, según reporteros de Reuters.

“No dudaba que íbamos a volver, pero no estaba seguro que iba a ser tan pronto, algo tan histórico y tan inédito, gracias a la unidad del pueblo boliviano y de muchas autoridades y exautoridades del mundo”, aseveró Morales desde el puente que conecta la ciudad argentina de La Quiaca con la localidad de Villazón en Bolivia.

“Esto es algo que nunca vamos a olvidar, me sentí como en casa, parte de mi vida queda en Argentina. No me sentí abandonado. (Fue) una linda historia, un lindo recuerdo”, afirmó el ex jefe de Estado boliviano, quien también tuvo palabras de agradecimiento hacia el Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, Morales hizo balance de sus catorce años como presidente de Bolivia, en los que su Gobierno garantizó la “soberanía e independencia de un Estado” y “la dignidad de un pueblo”, agregando que ayudará al nuevo Ejecutivo de Luis Arce, aunque el nuevo presidente no le reserva ningún cargo.

Fernández dijo a la multitud que la inestabilidad en Bolivia recordó a todos los latinoamericanos la necesidad de solidaridad regional. “Somos parte de una gran nación”, dijo. “No queremos países para algunos, queremos países para todos. Es deber de todos defender a los pueblos amenazados”.

En la parte boliviana de la frontera, en Villazón, una multitud mucho mayor esperaba para recibir a su exlíder exiliado. Morales participó en una ceremonia de bendición indígena antes de dirigirse a dirigirse a las grandes multitudes reunidas en Villazón.

Después de once meses de Gobierno interino, Arce, de 57 años, ganó las elecciones de octubre por abrumadora mayoría y prestó juramento como presidente el domingo en una ceremonia en la ciudad montañosa de La Paz frente a jefes de estado de Argentina, Paraguay, Colombia y España, así como altos funcionarios de Chile, Irán y el Gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela.

El reservado exministro de Economía, alabado como el artífice del rápido crecimiento de Bolivia bajo Morales, prometió “derrotar” la pandemia de coronavirus, “acabar con el miedo” tras la letal violencia electoral del año pasado, y generar crecimiento tras el golpe de los confinamientos por covid-19.