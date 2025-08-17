El robo del verano: una mujer denuncia a la policía que su vecino ha irrumpido con la cosechadora en su terreno para robarle todo el cultivo

Un insólito robo agrícola ha sacudido la comunidad de Varėnos rajone, en Lituania, generando inquietud entre los productores locales. El pasado 16 de agosto de 2025, alrededor de las 15:40 horas, un hombre utilizó un tractor combinado para sustraer kvietrugiai (centeno-trigo) de un terreno privado en el pueblo de Giratitė, municipio de Matuizų.

La denuncia fue presentada por la propietaria del terreno, lo que activó una investigación exhaustiva por parte de la Policía de Alytaus apskrities. El uso de maquinaria especializada para cometer el delito ha despertado especial preocupación entre las autoridades, que consideran el hecho como un indicio de planificación deliberada y conocimiento técnico del sector agrícola.

Aunque no es un fenómeno nuevo en Lituania, los robos agrícolas tienden a intensificarse a finales del verano, coincidiendo con la temporada de cosecha. Estos delitos provocan pérdidas económicas significativas y afectan directamente la cadena de producción rural. La policía ha documentado varios casos similares en años recientes, lo que sugiere un patrón creciente de inseguridad en zonas agrícolas. El uso de maquinaria pesada para cometer el robo añade una dimensión preocupante, al evidenciar una logística compleja y difícil de detectar sin vigilancia activa.

El robo de cultivos está tipificado en el artículo 178 del Código Penal lituano, con penas que van desde trabajos comunitarios hasta privación de libertad. Las autoridades insisten en la necesidad de reforzar la colaboración ciudadana para prevenir este tipo de delitos. La instalación de sistemas de videovigilancia, el uso de tecnologías de monitoreo agrícola y la creación de redes de apoyo entre agricultores se han convertido en herramientas clave para enfrentar esta problemática.