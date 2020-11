El político venezolano Leopoldo López logró salir de su país en octubre después de más de siete años privado de libertad. Este opositor, la cara más visible de la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro, llegó a España para reunirse con su esposa y sus hijos. Ahora está a la espera de regularizar su situación para poder desarrollar una agenda internacional por la causa democrática en Venezuela. En una entrevista con LA RAZÓN -a continuación se puede leer un adelanto-, el disidente asegura que Pedro Sánchez le dejó “muy claro” que quien dirige la política exterior española es él y no Pablo Iglesias.

Hugo Chávez no fue tan lejos como Maduro contra usted, que le ha encarcelado y ha logrado que salga de Venezuela. ¿Es alguien más ambicioso?

Chávez no es Nicolás Maduro, hay una diferencia en la práctica autoritaria, represora, violenta y criminal de Maduro. Esto lo piensa mucha gente que acompañó a Chávez muchos años. Maduro ha tomado una deriva criminal y autoritaria mucho más profunda que la de Chávez. Esto no exculpa a Chávez de ninguna manera. Fue Chávez quien me inhabilitó para poder participar electoralmente. Chávez creó las condiciones para que haya llegado Maduro y se haya dado la destrucción en todos los terrenos del país.

¿Se siente derrotado por Maduro?

No quería salir del país, lo dije muchas veces, pero las circunstancias cambiaron y tuve que salir para contribuir con lo que es mi pasión, mi entrega a la lucha de la libertad por Venezuela. Llegó un punto en que mi contribución a la lucha podía ser mayor estando fuera que dentro. Nicolás Maduro no me ha derrotado a mí ni a las fuerzas democráticas ni al pueblo de Venezuela. Maduro será derrotado por un pueblo que quiere libertad y un mundo libre que nos va a acompañar en esa búsqueda. Ha sido un proceso difícil y largo, ha habido un sufrimiento profundo del pueblo venezolano.

¿Cree que el Gobierno español se dejará guiar en su política hacia Venezuela por las ideas del vicepresidente Pablo Iglesias?

Yo tuve una reunión con el presidente Pedro Sánchez muy larga y positiva y me dejó muy claro que él es quien conduce la política internacional y que con respecto a Venezuela está comprometido a la libertad de Venezuela y unas eleccionres presidenciales libres, justas y verificables. Pablo Iglesias estuvo recientemente en Bolivia. Lo que yo planteo yo y lo que queremos los venezolanos es lo mismo que lograron los bolivianos. Nosotros queremos para Venezuela lo que fue a celebrar Pablo en Iglesias en Bolivia, unas elecciones libres y justas, y que decida el pueblo. El resultado de una elección libre no se decide ni desde España ni desde Estados Unidos sino en Venezuela. Lograr esas elecciones verificables requiere del apoyo de España, Europa y de Estados Unidos y de América. Allí es donde debe estar la coherencia, en la lucha a favor de la libertad en Venezuela. Este debe ser un tema lo más unitario posible. Espero que la causa de Venezuela unifique al espectro de los partidos políticos en España y dentro del Parlamento Europeo y que unifique a Europa con Estados Unidos y con la región con el objetivo de unas elecciones presidenciales en Venezuela justas.

¿Cómo piensa movilizar a los venezolanos si sienten miedo a la represión y muchos carecen de alimentos y trabajo o se han ido del país?

La circunstancia ahora mucho más difícil por muchas razones, incluida la pandemia. Venezuela es hoy un país desmovilizado, no hay gasolina siendo el país con las mayores reservas de petróledo y con la capacidad de producir dos millones de barriles de gasolina al día. Tampoco electricidad, los apagones son diarios. La represión y el terror que se ha sembrado en Venezuela hace que esta circunstancia sea mucho más completa para poder movilizar a la gente. Pero esa situación no puede llevarnos a rendirnos, eso es lo que quiere le dictador. Maduro quiere que eso nos termine de asfixiar y que lleguemos a la conclusión de que ya no podemos más y de que nos tenemos que arrodillar ante las circunstancias. Maduro no podrá vencer a quien no se rinde. Es probable que estas movilizaciones de diciembres a lo mejor nos serán tan masivas como en el pasado, pero no por eso las tenemos que dejar de hacer. Este es un proces de ciclos. Cuando se está abajo hay que tener la capacidad y la vocación para volver a construir un ciclo ascendente de entusiasmo y esperanza.

¿Qué errores ha cometido la oposición en su estrategia para luchar contra el régimen?

Ha sido un proceso muy desgastante en el que hemos enfrentado a una estructura criminal. Maduro está señalado por la ONU por haber ordenado crímenes de lesa humanidad, torturas, abusos sexuales y ejecuciones extrajudicial, algo que ocurre de forma sistemática. Un error fue haber subestimado la estructura criminal de la dictadura y haber pensado que podíamos con las formas democráticas que estaban puestas sobre el terreno lograr un cambio político. Otro error fue la gestión de las expectativas, eso nos ha ocurrido en varias ocasiones. Hemos visto un ciclo ascendente de entusiasmo, de esperanza y de movilización y hemos pensado que estábamos muy cerca. En esos momentos cometimos errores. Para mí ha sido una gran lección para aprender a tener más cautela. También hay que saber manejar el derrotismo. Es muy fácil ahora llegar a decir que ya no hay nada más que hacer en Venezuela. Yo me resisto a esa visión. Al liderazgo le corresponde lograr que en momentos como este sigamos empujando hasta que se termine de romper la cadena de la tiranía.

¿Qué momento fue el más duro durante sus cuatro años de cárcel?

Cada persona vive la cárcel de una manera distinta. A mí me tocó estar aislado. La cárcel militar de Ramo Verde está a una hora y media de Caracas, en una colina. Tiene dos torres, en una está la población carcelaria y en la otra estaba yo solo. En esos cuatro años hubo periodos en los que pude convivir con otros presos políticos como Daniel Ceballos y Antonio Ledezma. Fue muy duro, me tocó desarrollar una rutina, algo que había leído en la experiencia de Mandela y de un cardenal católico preso en Vietnam durante muchos años. Todos los días hacía tres cosas: rezaba y trataba de leer cuando tenía libros. Escribía, aunque luego me robaban los escritos. Y hacía ejercicio físico. Vivía en una celda reducida, pero aprendí a ejercitarme en poco espacio. Eso me permitió vivir la cárcel centrado con lo que podía y no podía hacer.

¿En algún momento pensó que le iban a matar o que podía morir en prisión?

Sí, hubo varias amenazas. En una ocasión, durante un motín en la cárcel, la guardia me sacó de la celda de una forma muy violenta. Pensé que mi vida corría peligro. En otros momentos pensé que me iban a envenenar. Tiempo después, al salir de la cárcel, conversé con una persona que fue mi custodio y me confesó que es algo que habían hablado, posibles escenarios para afectarme contaminando los alimentos y llevándome a una situación extrema de aislamiento. De hecho, hace dos semanas, el propio dictador Nicolás Maduro, dijo que estando yo en cárcel había un proceso de planificar mi asesinato. Otros presos políticos también fueron sometidos a atropellos. Algunos fallecieron en la cárcel como presos políticos.