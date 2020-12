Capriles arremete de nuevo contra Guaidó: “La oposición no tiene un líder”

Henrique Capriles vuelve a las andadas. El excandidato presidencial de Venezuela no ha tardado mucho tiempo en desenvainar las espadas dentro de las filas opositoras tras las fraudulentas elecciones legislativas organizadas por el régimen de Nicolás Maduro. En una entrevista con la BBC, Capriles asegura: “La oposición no tiene un líder, no hay un liderazgo, nadie que sea un jefe. No existe. Esto fue un capital político que se acumuló y se botó a la basura, puros lugares comunes, discursos gastados”.

El opositor criticó lo que a su juicio es la desunión y los intereses personales en el bloque antichavista: “Cuando Guaidó fue la figura, yo lo respaldé, pero no me pidas que a las chapuzadas, a los errores hay que echarle tierrita. Pretender tumbar al gobierno desde el distribuidor de Altamira, por favor eso nos costó muy caro”. Además, negó que exista unidad dentro de las filas antichavitas: “La unidad no es un fin, es un método. Algunos hablan de unidad pero cuando fueron al 30 de abril (de 2019, la insurrección que llevó a la liberación del líder opositor Leopoldo López) no hubo unidad. Soy creyente de la unidad del país. Pero la oposición hoy no tiene un líder, no hay un liderazgo, nadie que sea un jefe. No existe. Esto fue un capital político que se acumuló y se botó a la basura, puros lugares comunes, discursos gastados”.

El dos veces candidato presidencial ha descrito como un “desierto” esta ausencia de liderazgo -”espero que sea corto”, ha aseverado-, y ha vaticinado que 2021 será el año de la “reconstrucción” de la oposición”.

Capriles ofreció un escenario distinto de cómo quedará el parlamento a partir de enero tras los comicios que se ha adjudicado el chavismo: “El peor escenario para la oposición es mantener el statu quo que tenemos ahora. Algunos lo quieren mantener (...) a partir del 5 de enero se termina el período de la Asamblea Nacional, porque así lo establece la Constitución”.

Capriles también fue muy crítico con el apoyo de Donald Trump a la causa democrática en Venezuela y la respuesta de los opositores: “Algunos vieron a Trump como un Dios (...) fue el error más grande para encontrar una solución a la crisis del país”, dijo el disidente, quien en los últimos meses se ha sentido atraído por el régimen rompiendo la unidad de acción del bloque antichavista. A su juicio, Trump usó a la oposición venezolana “para ganar en Florida usándonos a nosotros, los venezolanos que estamos aquí adentro”.

Capriles asume que “la postura de Estados Unidos va a ser fundamental”, pero ha criticado que sea Washington quien lleve las riendas, en la medida en que se habría utilizado para políticas internas. “La nueva Administración debe entender que este plan se agotó y no puede dar continuidad al ‘statu quo’: el interinato”, ha sentenciado en la entrevista.