Rowan Thompson, un adolescente de 17 años que decidió cambiarse de sexo, estranguló a su madre y le asestó 118 puñaladas antes de realizar una escalofriante llamada al 999 para avisar a la policía de que trajeran “una bolsa para cadáveres”, según fuentes cercanas a una reciente investigación y que recoge ‘Daily Mail’.

Todo ocurrió el 1 de julio del pasado año. El joven se encontraba visitando a su madre Joanna, de 50 años, quien acababa de regresar de correr por la mañana cuando Rowan le atacó en la casa de su pueblo ubicada en Hambledon, una localidad situada en el condado de Hampshire (Reino Unido).

Joanna fue estrangulada por su hijo hasta que perdió el conocimiento en la sala de estar de su casa por el adolescente, quien regresó y “10 o 15 minutos después” para apuñalarla brutalmente 38 veces en la frente, 64 veces en el cuello y 16 veces en el brazo.

A continuación, Rowan llamó al 999 de una manera “tranquila, sin emociones y bastante normal” y confesó: “acabo de matar a mi madre...La estrangulé y la he estado apuñalando con varios cuchillos. Necesito que alguien me detenga y una ambulancia estaría bien. Ella no respira...traigan una bolsa para cadáveres”. El agente de policía que detuvo a Thompson en la casa afirmó que el joven estaba “extremadamente tranquilo y sereno” y “parecía estar más preocupado por su gato”.

El pasado mes de octubre, Rowan fue hallado muerto con 18 años mientras se encontraba bajo custodia en un centro de salud mental, cuatro días antes de que fuera juzgado acusado de asesinar a su madre. El joven, que antes de cambiarse de sexo se llamaba Ben, ya había estado ingresado anteriormente en hospitales psiquiátricos después de un intento de suicidio y tras sufrir varios episodios depresivos.