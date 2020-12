Suecia cerró noviembre con la tasa de mortalidad más alta en un siglo

Suecia registró más muertes el mes pasado que en cualquier otro mes de noviembre en más de cien años, informó la agencia nacional de estadísticas. Según Estadísticas de Suecia, el país nórdico volvió a un exceso de mortalidad en noviembre, lo que significa que se registraron más muertes por todas las causas que el promedio histórico del mes durante los últimos cinco años.

En total, se registraron 8.088 muertes, un 10% más que el promedio de cinco años de 7.383. “Este es el número más alto de muertes registrado en noviembre desde 1918, que es el año en que estalló la gripe española”, dijo Tomas Johansson, demógrafo de SCB.

El mayor número de muertos se produjo el 15 de noviembre, cuando murieron 292 personas. Pero se registraron más muertes todos los días entre el 12 y el 27 de noviembre que en cualquier día de noviembre desde 2015.

Sin embargo, el exceso de mortalidad en la segunda ola se ha mantenido hasta ahora por debajo de la observada en la primavera entre el 29 de marzo y el 1 de mayo, cuando al menos 300 personas murieron cada día.

“Desde mediados de año, la cantidad de muertes se mantuvo en un nivel normal para el período, pero en noviembre la cantidad de muertes comenzó a aumentar significativamente”, dijo Johansson.

Entre julio y septiembre, la mortalidad en Suecia fue de hecho ligeramente por debajo del promedio, 12% por debajo del promedio para las mujeres y 2% por debajo del promedio para los hombres.

Las cifras de noviembre parecen menos alarmantes cuando se ajustan al tamaño creciente de la población sueca. Sobre una base per cápita, noviembre fue solo el más mortífero en una década, con 77,9 personas muriendo por cada 100.000 habitantes, en comparación con 79,2 en noviembre de 2010.

Johansson dijo que el exceso de mortalidad del mes pasado se había limitado a los mayores de 65 años, con una mortalidad inferior al promedio registrada para las personas de 64 años o menos.

Este noviembre se registró un exceso de mortalidad en todas las regiones de Suecia, excepto Norrbotten, Västernorrland y Värmland. Solo dos regiones, Skåne y Kronoberg, registraron un exceso de mortalidad más alto en noviembre que durante los meses de primavera.

La tasa de mortalidad de Suecia es una de las más altas en relación con el tamaño de la población en Europa y, con mucho, la peor entre las naciones nórdicas, si bien lejos de las de Italia, España o Reino Unido.

Las muertes suecas fueron aproximadamente un 10% más altas que el promedio durante el prime semestre de los últimos cinco años, confirmó la oficina de estadísticas. En abril, el número de decesos fue casi un 40% más alto que el promedio debido a un aumento en las muertes relacionadas con el coronavirus.

A diferencia de sus vecinos nórdicos, Suecia optó por una política menos restrictiva para combatir la pandemia centrada en la responsabilidad de sus ciudadanos, que no vieron restringida su libertad de movimiento. Si bien el sistema sanitario no se ha visto colapsado, la fuerte mortalidad, especialmente en las residencias de ancianos, ha hecho lamentar a sus autoridades sanitarias no haber adoptado medidas más contundentes.