Al menos un repartidor de la plataforma Deliveroo se ha negado a hacerse cargo de los pedidos en dos restaurantes kosher. La ministra encargada de Ciudadanía, Marlène Schiappa, ha convocado a la directora de Deliveroo Francia. Se trata de “demostrar una fuerte voluntad política” frente al antisemitismo y “hacerles responsables de los hechos inaceptables de los que se han informado”, según ha comentando el entorno de la ministra a Le Figaro.

Dos dueños de restaurantes judíos de Estrasburgo presentaron una denuncia la noche del 7 de enero. Los hechos ocurrieron el jueves en dos restaurantes kosher de Estrasburgo. “Aproximadamente al mismo tiempo, con un intervalos de unos minutos, llegó un repartidor de Deliveroo para recibir pedidos. Luego preguntó a los restaurantes cuáles eran sus especialidades. Los restauradores le respondieron: “estas son especialidades israelíes”, según relata su abogado. Fue entonces cuando el repartidor dijo que no iba a aceptar la orden porque “no voy a servir a judíos’. A continuación canceló la orden en su teléfono y se marchó. No se sabe si fue el mismo repartidor o si se trata de dos personas diferentes.

Deliveroo ha abierto su propia investigación interna para aclarar estas circunstancias “, según ha explicado al diario francés. a Le Figaro. “No toleramos las palabras o acciones antisemitas, que constituyen un delito, y condenamos cualquier acto de esta naturaleza en los términos más enérgicos. Si se prueban los hechos tal como se informan, actuaremos y pondremos fin al contrato del repartidor responsable “, prosigue la plataforma.