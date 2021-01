Colin Powell reniega del Partido Republicano

Colin Powell, exsecretario de Estado de George W. Bush, ha dicho que ya no se identifica como republicano. Desde 2016, Colin Powell no ha ocultado sus críticas a Donald Trump. Y ahora, el exsecretario de Estado de George W. Bush y exasesor de Seguridad Nacional de Ronald Reagan ha dado un paso más: ya no se identifica como miembro del Partido Republicano. Preguntado por la CNN este fin de semana sobre la actitud de sus “compañeros republicanos” y su “aliento” hacia los partidarios radicalizados de Donald Trump que irrumpieron en el Capitolio el miércoles, respondió: “Lo hicieron y por eso ya no me considero republicano. [...] Ya no soy un colega en absoluto. Solo soy un ciudadano que votó a los republicanos, votó a los demócratas a lo largo de su carrera y ahora veo a mi país independientemente de los partidos“. También denunció la influencia de Donald Trump sobre los republicanos electos: “No sé cómo hizo para atraer a toda esta gente. Deberían haberlo sabido, pero estaban tan absortos en sus opiniones políticas que ninguno quería ponerse en peligro político. No querían levantarse para decir la verdad, criticarlo o criticar a los demás “.

“Necesitamos que haya personas que digan la verdad, que recuerden que están ahí para nuestros conciudadanos”, agregó el octogenario. “Están ahí para nuestro país. No solo están ahí para ser reelegidos. Pueden sobrevivir en su vida privada sin ser reelegidos, pero ahora mismo necesitamos que sean verdaderos estadounidenses en quienes podamos confiar, que digan la verdad, que luchen en base a hechos y no solo a apariencias”. La semana pasada, entrevistado en NBC News, Colin Powell se pronunció a favor de la renuncia de Donald Trump, “como Nixon”: “Alguien debe decirle: Se acabó, el avión te está esperando. estás despedido“. De esta forma se marcharía y además le cortaría el impulso al grupo de personas que trabajan para él“, consideró el ex general, Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas entre 1989 y 1993.

En 2016, Colin Powell votó por Hillary Clinton y volvió a votar al Partido Demócrata en noviembre pasado, como anunció en junio: “No pude votar por él y ciertamente no puedo apoyar al presidente Trump este año. Tenemos una Constitución, debemos respetar la Constitución. Y el presidente se apartó de eso “, dijo. “Nunca hubiera usado esa palabra para ninguno de los cuatro presidentes para los que trabajé: está mintiendo. Miente todo el tiempo“. Y apeló a los votantes: “Piénsenlo, usen su sentido común, pregúntense: ¿esto es bueno para mi país?” A sus ojos, la respuesta obviamente fue no: “Mira todo lo que ha hecho para dividirnos”.