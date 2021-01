Mañana, cuando Joe Biden jure su cargo como presidente de Estados Unidos, lo hará sobre una Biblia familiar. La Constitución americana no especifica el uso de la Biblia para prestar juramento. La Cláusula 8, Sección I, Artículo 2, simplemente dicta el contenido del juramento: “Juro solemnemente servir fielmente como Presidente de los Estados Unidos...” . Pero los presidentes estadounidenses han puesto la mano izquierda sobre la Biblia durante más de dos siglos. La tradición fue iniciada por George Washington, el primer presidente en la historia de los Estados Unidos, cuando prestó juramento ante Robert R. Livingston, uno de los cinco redactores de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.

Desde entonces, la Biblia masónica elegida por George Washington se ha utilizado cuatro veces: Warren G. Harding en 1921, Dwight D. Eisenhower en 1953, Jimmy Carter en 1977 y George Bush padre en 1989.

Bill Clinton juró sobre una Biblia que tenía su abuela. En 2013, Barack Obama eligió no una, sino dos Biblias: una perteneciente a Martin Luther King y la otra a Abraham Lincoln. En 2009, el demócrata fue el primero en usar la Biblia de Lincoln en un siglo y medio. Donald Trump se inspiró en Barack Obama y también recurrió a dos Biblias: la de Abraham Lincoln y la de su infancia, regalo de su madre en 1955, cuando estaba en la escuela primaria.

Pero no todos los presidentes han seguido la tradición tan bien arraigada, pero no obligatoria, en el proceso de investidura estadounidense. Aunque el lema de los Estados Unidos es “En Dios confiamos”, el país es una nación laica que garantiza la separación de Iglesia y Estado. John Quincy Adams fue el primero en 1825 en no usar una Biblia. El sexto presidente de Estados Unidos se decantó por un libro de leyes. Al convertirse en presidente tras el asesinato de William McKinley, Theodore Roosevelt prestó juramento rápidamente en 1901 y simplemente levantó la mano derecha. Lo mismo pasó con la investidura de Lyndon Johnson, a bordo del avión presidencial Air Force One, el mismo día del asesinato de Kennedy. El 36 ° presidente de los Estados Unidos prestó juramento sobre un misal católico, un libro litúrgico que contiene las oraciones de la misa.

No hay ninguna alusión a la Biblia en el solemne juramento, aunque sí hay un llamamiento a Dios: “Juro (o prometo) solemnemente que desempeñaré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y que guardaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos, empleando en ello el máximo de mis facultades. Que Dios me ayude “.