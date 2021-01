¿Por qué Trump no irá a la investidura de Joe Biden?

El pasado 8 de enero, Donald Trump anunció a través de su cuenta de Twitter que no iría a la investidura de Joe Biden como presidente de EEUU, que comenzará hoy en torno a las 17:00 horas en España y a las 11:00 horas en Washington.

“A todos los que me han preguntado, no iré a la toma de posesión el 20 de enero”, publicó en su cuenta de Twitter el pasado 8 de enero. En aquel momento, también reconoció su derrota electoral por primera vez y condenó el asalto al Capitolio al asegurar que aquellos seguidores suyos que irrumpieron en el Congreso “no representan” al país y “pagarán por ello” si cometieron algún crimen.

Trump no ha dado razones explícitas sobre su decisión de no acudir a la investidura de Biden, aunque todo se encuentra dentro de sus denuncias sobre el supuesto fraude electoral que siempre ha defendido. Para intentar revertir el resultado de las elecciones, ha impuesto denuncias en el Tribunal Supremo por los resultados en estados como el de Pensilvania o Nevada.

Su teoría de que las elecciones fueron robadas culminaron con la manifestación frente al Capitolio del pasado 6 de enero, justo cuando el Congreso iba a ratificar la victoria electoral de Biden, que derivó en el posterior asalto al Capitolio.

Por este motivo, el recinto estará blindado ante la cita de hoy para evitar situaciones como la del 6 de enero. Trump ya se habría marchado de la Casa Blanca para mudarse a una mansión que tiene en Palm Beach (Florida).

Otros presidentes de EEUU que no fueron a la investidura de su sucesor

Acudir a la investidura del presidente entrante está visto como un gesto de cortesía y respeto hacía el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Trump será el cuarto presidente que no acuda a la investidura de su sucesor. Los primeros en hacerlo fueron John Adams, segundo presidente de EEUU cuyo mandato fue desde1797 y 1801, y John Quincy Adams, sexto presidente que gobernó entre 1825 y 1829.

Padre e hijo, según contó el historiador Thomas Balcerski a la cadena de televisión CNN. no acudieron a las investiduras de Thomas Jefferson y Andrew Jackson respectivamente para enfriar la temperatura política en Washington tras dos elecciones muy ajustadas con sus rivales, quienes en el pasado habían sido aliados políticos suyos (Jefferson fue vicepresidente de Adams padre).

El tercer presidente que no acudió a la investidura de su sucesor fue Andrew Johnson, decimoséptimo presidente que gobernó entre 1865 y 1869. Según publicó el diario The Washington Post, Johnson tomó la decisión de no acudir a la toma de posesión de Ulysses S. Grant en el último minuto porque tenían muy mala relación.

Los dos mandatarios tuvieron varias disputas a lo largo de la dirección del demócrata Johnson. Según explica el citado medio, las “opiniones racistas” de Johnson ofendieron a Grant, quien entonces dirigía al Ejército estadounidense.

A todo esto, cabe destacar que todos los expresidentes vivos irán a la investidura de Biden (Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama), a excepción de Jimmy Carter, que no asistirá debido a sus condiciones de salud y por la pandemia del coronavirus.