Jackie Kennedy visitó la Casa Blanca en secreto tras la muerte de su marido

Jacqueline Onassis volvió a la Casa Blanca en 1971, casi ocho años después del asesinato de su esposo, John F. Kennedy, informa The Guardian. Jackie le había escrito a la entonces primera dama, Pat Nixon, para solicitar una visita privada antes de la presentación del retrato oficial de Kennedy.

Esa carta, y otras, que se exhiben en las bibliotecas presidenciales de Richard Nixon y Kennedy, muestran la importancia de la visita de Onassis y sus hijos, y la ternura del trato de Pat Nixon cuando la familia visitó la Casa Blanca.

Onassis había sido invitada por Nixon para asistir a la presentación oficial de su retrato y el de Kennedy. Para Onassis, que solo había regresado a Washington para visitar la tumba de su marido en el cementerio nacional de Arlington, la idea de un evento oficial era demasiado. “Como saben, la idea de regresar a la Casa Blanca es difícil para mí”, escribió Onassis en una carta a mano a Pat Nixon el 27 de enero de 1971.

“Realmente no tengo el coraje de pasar por una ceremonia oficial y llevar a los niños de regreso al único hogar que ambos conocieron con su padre en condiciones tan traumáticas. Con toda la prensa y todo, cosas que trato de evitar en sus pequeñas vidas, sé que la experiencia sería difícil para ellos “.

Onassis, quien se volvió a casar en 1968, en cambio, sugirió a Nixon una visita privada: “¿Quizás cualquier día antes o después, según su conveniencia, los niños y yo podríamos entrar discretamente a Washington y venir a presentarle nuestros respetos y ver las fotos en privado?”

Nixon aceptó, y Onassis y sus hijos Caroline Kennedy, entonces de 13, y John F Kennedy Jr, de 10, visitaron la Casa Blanca a fines de enero. La primera dama se aseguró de que no se tomaran fotos de la familia mientras ella y sus hijas, Julie y Patricia, le ofrecieron a la familia un recorrido íntimo por el lugar que les traía recuerdos tan felices y tristes a la vez.

Los niños Kennedy conocieron a los perros de los Nixon, y el presidente, Richard Nixon, (como el Washington Post recuerda que Julie escribió en su autobiografía), les contó a los niños la leyenda de que sentarse en la cama de Lincoln y pedir un deseo haría realidad ese deseo. Después de la visita, Onassis escribió al presidente y a la primera dama para expresar su gratitud. “Nunca había visto tanta magnanimidad y tanta ternura”, escribió.

“¿Os podéis imaginar el regalo que me hicisteis?” decía. “Volver a la Casa Blanca en privado con mis pequeños mientras aún son lo suficientemente jóvenes como para redescubrir su infancia, con ustedes dos como guías, y con sus hijas, mujeres tan extraordinarias”.

Los niños Kennedy también enviaron notas de agradecimiento a los Nixon. “Me encantaron todas las fotos de los indios y las de todos los presidentes. También me gustaron mucho las pistolas viejas “, escribió John F Kennedy Jr. “Realmente me encantaron los perros, son tan divertidos, tan pronto como llegué a casa mis perros me olisquearon. Quizás recuerden la Casa Blanca “.

Caroline Kennedy, al igual que su hermano, también disfrutó de conocer a los perros y de ver los retratos de su padre y su madre. “Todo fue perfecto y todos fueron tan amables”.