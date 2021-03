Irak se prepara para recibir al Papa

En la ciudad más sagrada de Irak, un pontífice se reunirá con un ayatolá venerado y hará historia con un mensaje de convivencia en un lugar plagado de amargas divisiones.

Uno es el pastor principal de la Iglesia católica mundial, el otro una figura preeminente en el Islam chií cuya opinión tiene una poderosa influencia en las calles iraquíes y más allá. Su encuentro resonará en todo Irak, incluso cruzando fronteras hacia el vecino Irán, principalmente chií

El Papa Francisco y el gran ayatolá Ali al-Sistani se reunirán el sábado durante un máximo de 40 minutos, parte del tiempo solos excepto por los intérpretes, en la modesta casa del clérigo chií en la ciudad de Najaf. Cada detalle fue examinado con anticipación en preparativos minuciosos de hasta el más mínimo detalle, desde zapatos hasta disposición de los asientos.

Los matices geopolíticos pesan mucho en la reunión, junto con las amenazas de una pandemia viral y las tensiones en curso con grupos respaldados por Irán que disparan cohetes. Para la menguante minoría cristiana de Irak, una muestra de solidaridad de al-Sistani podría ayudar a asegurar su lugar en el país después de años de desplazamiento y, esperan, aliviar la intimidación de los milicianos chiíes contra su comunidad.

Contrapeso a Irán

Los funcionarios iraquíes en el gobierno también ven el poder simbólico de la reunión, al igual que Teherán. Al-Sistani, de 90 años, ha sido un contrapeso constante a la influencia de Irán. Con la reunión, Francisco lo reconoce implícitamente como el principal interlocutor del Islam chií sobre su rival, el líder supremo iraní Ali Jamenei. Las noticias de la reunión intensificaron las rivalidades de larga data entre los seminarios chiíes de Nayaf y la ciudad iraní de Qom sobre la que se encuentra en el centro del mundo chií. “Será una visita privada sin precedentes en la historia, y no tendrá igual a ninguna visita anterior”, dijo un funcionario religioso en Najaf, involucrado en la planificación.

Para el Vaticano, es una reunión pendiente durante décadas. “Najaf no lo puso fácil”, dijo un funcionario religioso cristiano cercano a la planificación desde el lado del Vaticano, hablando bajo condición de anonimato debido a la delicadeza de la visita.

En diciembre, Louis Sako, el patriarca de la Iglesia Católica Caldea de Irak, dijo a The Associated Press que la iglesia estaba tratando de programar una reunión entre Francisco y el ayatolá. Se incluyó en el primer borrador del programa, “pero cuando la delegación (del Vaticano) visitó Nayaf, hubo problemas”, dijo, sin dar más detalles. La iglesia siguió insistiendo. “Conocemos la importancia y el impacto de Najaf en la situación iraquí”, dijo Sako. ¿Qué valor tendría el mensaje de convivencia del Papa en Irak, determinaron, si no buscaba el apoyo de su figura religiosa más poderosa y respetada? Sako finalmente confirmó la reunión en enero, semanas después de que se hubiera armado el itinerario del pontífice.

El clérigo con más influencia

Rara vez al-Sistani interviene en cuestiones de gobernanza. Cuando lo ha hecho, ha cambiado el curso de la historia moderna de Irak. Uno de sus edictos proporcionó a muchos iraquíes motivos para participar en las elecciones de enero de 2005, las primeras después de la invasión encabezada por Estados Unidos en 2003. Su fatwa de 2014 llamando a hombres sanos a luchar contra el grupo Estado Islámico aumentó enormemente las filas de las milicias chiíes. En 2019, cuando las manifestaciones contra el gobierno se apoderaron del país, su sermón llevó a la renuncia del entonces primer ministro Adil Abdul-Mahdi.