El desastre nuclear de Fukushima no marcó el punto de inflexión esperado

En el pueblo montañoso de Litate, en la prefectura de Fukushima, se encuentra una nueva comunidad construida con materiales extraídos de edificios abandonados. Ventanas de un lado, puertas de otro...Una pizarra de una querida escuela sin niños para asistir. Un día nublado del pasado otoño, una multitud decidió reunirse para celebrar su inauguración. Mientras, una anciana vestida con un kimono verde cantaba melodías folclóricas. Su voz cabalgaba uno o dos latidos detrás de la música. Y el público, una mezcla entre lugareños y tokyoítas comprometidos con el diseño de la comunidad, se deleitaba con bolas de arroz rellenas de castañas.

Iitate es un distrito agrícola que alguna vez fue conocido por su excelente carne de res y rábano. En 2010 logró clasificarse para ser miembro de un club llamado “Los pueblos más bellos de Japón”. Sin embargo, su historia reciente ha estado lejos de ser bucólica. A unos 35 kilómetros al sureste, a través de las montañas verdes de Abukuma, se encuentra la central nuclear Fukushima Dai-ichi. Inaugurada en 1971, fue una de las docenas que fueron construidas en Japón para impulsar la economía de la posguerra. El gobierno ofreció a los municipios generosos subsidios para albergar las centrales y prometió a la gente que no presentaba riesgo alguno. En 2011, Japón tenía 54 reactores en funcionamiento, proporcionando un tercio de la electricidad del país.

Sin embargo, a las 14:46 horas del 11 de marzo de aquel año, un terremoto sacudió la costa noreste de Japón. El seísmo provocó un tsunami que envió olas de hasta 40 metros de altura a lo largo de los 500 kilómetros de la costa nipona. Las casas y las calles fueron arrasadas. Aunque la planta resistió las olas, sus generadores de soporte se inundaron, paralizando el flujo esencial de agua de enfriamiento alrededor de sus seis reactores. En cuestión de días, tres de ellos se habían derretido, extendiendo la radiación por la región y el pánico por todo el mundo.

Miles huyeron de sus hogares. Algunos de ellos fueron primero a Litate, pero el viento llevó partículas radiactivas en su dirección. Finalmente, las autoridades también ordenaron la evacuación de Litate. A los residentes se les permitió regresar seis años después, pero solo 1.500 lo han hecho, una fracción de los 6.200 que vivían allí antes del desastre nuclear. “Los efectos de la radiación no son visibles, pero espero que puedan ver cuánto profundamente se sienten”, dice Yoichi Tao de ‘Resurrection of Fukushima’, la ONG que organizó la construcción de la comunidad citada anteriormente.

El terremoto removió literalmente el país: la isla más grande de Japón se desplazó 2,4 metros hacia el este. En aquel momento, se predijo un cambio sísmico similar en la sociedad japonesa. Los políticos dedicaron esfuerzos para rehabilitar Fukushima como un emblema de un renacimiento más amplio después de un período de estancamiento económico y declive demográfico. Los comentaristas hablaron del 11/3 -tal y como se conoce el desastre- como un punto de inflexión histórico, una experiencia compartida que daría forma a una generación, un impacto que revitalizaría las instituciones escleróticas y las mentes cerradas y abiertas. El período de “posguerra” de Japón había dado paso a una nueva era “posterior al desastre”, fue una moneda popular. Kiyoshi Kurokawa, presidente del comité parlamentario que investigó el desastre, habló del 11/3 como una posible “tercera apertura”, similar a la abolición del shogunato en 1868 y la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial.

Diez años después del 11/3, la tercera apertura aún no se ha llevado a cabo. “Esperaba que Japón finalmente comenzara a cambiar y tenía esperanzas en esa perspectiva, pero me temo que se demostró que estaba equivocado”, dice Funabashi Yoichi, presidente de una investigación independiente sobre el accidente. “El primer instinto fue simplemente restaurar, no reformar”. Kurokawa está de acuerdo: “No, la crisis no cambió a Japón”.

Quizás era demasiado esperar una revolución. El desastre del 11 de marzo reveló fallas internas, en su mayoría de tipo estructural intratable, pero también de resistencia. Y aunque golpeó a Japón, no significó una derrota completa, como en la Segunda Guerra Mundial. Por casualidad, ocurrió solo durante el segundo breve período en la historia de la posguerra de Japón cuando el Partido Liberal Democrático (PDL) no estaba en el poder. La asociación del Partido Democrático de Japón (DPJ), en funciones de 2009 a 2012, con el desastre ayudó a desacreditar la idea de reforma y alternancia política. “La política nuclear fue implementada durante muchos años por el PDL, pero el DPJ tuvo que asumir la responsabilidad (del desastre)”, asegura Mieko Nakabayashi, exdiputado del DPJ. “Después, la gente pensó que si bien la democracia en Japón era importante, la estabilidad debería tener prioridad”.

“Ha habido algunos cambios, pero nada a un ritmo acorde con la promesa”, argumenta Richard Samuels, autor de “3.11: Desastre y cambio en Japón”. Un nuevo regulador trajo una supervisión más estricta a la industria nuclear. Pero el PDL sigue ligado a la energía nuclear a pesar del escepticismo público. La preparación para desastres ha mejorado, pero persisten los mismos defectos que obstaculizaron la respuesta al desastre: autoridad central débil, falta de coordinación entre los ministerios, mala comunicación, inflexibilidad burocrática. Y el ímpetu político para la reforma se ha disipado, a medida que el PDL ha recuperado el poder, el DPJ se ha desintegrado y la apatía se ha instalado.

Miyagi e Iwate, las otras dos prefecturas más afectadas por el terremoto y el tsunami, han conseguido recuperarse en gran medida. La propia Fukushima ha tenido problemas. Un área pequeña aún es inhabitable. La familia del esposo de Kowata Masumi había vivido durante más de 200 años en la misma casa en Okuma, una de las dos ciudades cercanas a la planta, cultivando caquis, tejiendo seda y elaborando sake. Ahora se encuentra en la zona de “difícil retorno” (ver mapa), sujeto a 50 veces más de radiación de lo que normalmente se considera seguro. Los antiguos residentes pueden realizar visitas breves con equipo de protección, pero no pasar la noche. La Sra. Kowata, una de las concejales de Okuma, encontró un mono en su sala de estar en uno de esos viajes, “vistiendo nuestra ropa como el rey de la casa”.

Sin embargo, en su mayor parte, el problema ya no es la contaminación. Solo el 2,4% de la superficie terrestre de la prefectura permanece fuera del alcance de los residentes. Solo 36.811 personas, o el 2,1% de la población, aún no pueden regresar a sus hogares. Solo un trabajador murió por exposición directa a la radiación. Las tasas de cáncer en la región no se han disparado. La radiación ambiental en la mayor parte de la prefectura es comparable a la de otras ciudades de Japón y de todo el mundo. Los riesgos para la salud son mucho menos graves de lo que se temía después del desastre.

En retrospectiva, fue la evacuación caótica lo que probablemente más dañó la salud pública. En la prefectura de Fukushima, 2.317 personas murieron a causa de ello, principalmente debido a la interrupción de la atención médica o al suicidio. Eso es más que los 1.606 que murieron durante el terremoto, el tsunami y el colapso nuclear. Algunos investigadores argumentan que el gobierno no debería haber ordenado una evacuación a gran escala, o debería haberla limitado a semanas en lugar de años.

Sin embargo, hubiera sido difícil decirle a una población temerosa, enfrentada a la amenaza invisible de la radiación, que se quedara o regresara rápidamente. El colapso destruyó la confianza en los expertos. La falta de sinceridad de los funcionarios en las primeras semanas y meses después del desastre minó la confianza en las autoridades, empujando a los ciudadanos a llenar los vacíos ellos mismos. “Había tantas cosas que no eran convincentes, así que decidimos obtener nuestros propios datos”, explica Tomoko Kobayashi, propietario de una posada y monitor de radiación en Minamisoma, una ciudad al norte de la planta. Incluso cuando el gobierno levantó las órdenes de evacuación años más tarde, poniendo fin a los pagos de compensación para los residentes de esas áreas, algunos protestaron contra lo que vieron como una estratagema para obligar a las personas a regresar en condiciones inseguras. “La sensibilidad a la radiactividad depende de la mentalidad, es difícil de tratar como una cuestión de política”, afirma Jun Lio del ‘Reconstruction Design Council’, un comité asesor del gobierno creado después del desastre. “Hay más elementos emocionales”.

En la última década, los esfuerzos de reconstrucción del gobierno se han centrado en la infraestructura y la descontaminación de la tierra. Las presentaciones oficiales están repletas de gráficos que muestran carreteras y ferrocarriles reconstruidos. Se ha completado el 96% de las obras públicas previstas. Se han eliminado millones de toneladas de desechos del desastre, incluidos millones de metros cúbicos de tierra vegetal radiactiva. La recuperación, con estas medidas, avanza bien. Los Juegos Olímpicos (originalmente programados para 2020, pero retrasados hasta este verano debido a la covid-19) están destinados a ser la culminación de la rehabilitación del área. El gobierno los ha promovido como los “Juegos Olímpicos de la Recuperación” y planea comenzar el relevo de la antorcha en Fukushima en un estadio que se convirtió en una base para el socorro en casos de desastres en 2011. La llama pasará por Okuma, Litate y Minamisoma en su camino hacia Tokio.

Sin embargo, el énfasis en la reconstrucción física pierde el sentido. “Los corazones y espíritus de la gente no solo no se están recuperando, sino que se están perdiendo aún más”, lamenta Sakurai Katsunobu, quien fuera alcalde de Minamisoma durante el 11/3. Las tasas de depresión y ansiedad entre los residentes de Fukushima son más del doble del promedio nacional. Enfermedades como la diabetes y la hipertensión se han vuelto más comunes, presumiblemente debido a la ansiedad y los trastornos continuos. Las familias se han separado y se han perdido los medios de subsistencia. “La recuperación real no se trata de hacer edificios ni cosas físicas”, señala la Sra. Kowata.

“¿Para quién se está construyendo esa infraestructura?” pregunta el Sr. Sakurai. Muchos de los que recibieron la orden de evacuación a raíz del desastre, así como otros que huyeron de la región por su propia voluntad, se han mantenido alejados. En las áreas donde se ordenó evacuar, solo una cuarta parte de la población ha regresado, en su mayoría ancianos. Como en el resto del Japón rural, la población de la prefectura había ido disminuyendo de todos modos, descendiendo en un promedio de 100.000 personas en los nueve años anteriores al desastre. Pero el 11/3 ha acelerado el declive: en los nueve años transcurridos desde entonces, la población ha disminuido en un promedio de 180.000 al año (ver gráfico).

La reconstrucción de comunidades ha resultado mucho más complicada que la repavimentación de carreteras. “Diez años es solo el punto de partida”, dice el Sr. Tao de Resurrection of Fukushima. “Solo ahora las aldeas comienzan a poder pensar en el futuro”. Muchos han pasado de intentar que los antiguos residentes regresen a atraer a los recién llegados. Ha habido éxitos. Cerca de la comunidad de Litate, un grupo de jóvenes artistas ha convertido una antigua escuela en estudios. En Minamisoma, Tomoyuki Wada, un emprendedor, dirige un espacio de trabajo conjunto y una incubadora de pequeñas empresas donde la mayoría de sus socios son recién llegados que querían escapar de la vida urbana de la oficina.

Sin embargo, el progreso va lento. El Sr. Wada inauguró la base de trabajadores de Odaka en 2014, con la esperanza de ayudar a 100 nuevas empresas a abordar los problemas locales; hasta ahora, 15 se han instalado. El gobierno promociona un futuro de alta tecnología a lo largo de la “costa de la innovación” de Fukushima, un grupo de centros de investigación y desarrollo. Pero la mayoría está involucrada en proyectos relacionados con la ayuda en casos de desastre o el desmantelamiento de la planta nuclear.

El desmantelamiento en sí “arroja una oscura y pesada sombra sobre el futuro”, dice Masao Uchibori, gobernador de Fukushima. La eliminación de 900 toneladas de combustible derretido de los tres reactores que fallaron, la parte más radiactiva de los restos, aún no ha comenzado. Tepco, la empresa de servicios públicos propietaria de la planta, cree que tomará entre 30 y 40 años, y siendo optimistas. El año pasado, la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA), el nuevo regulador establecido después del accidente, informó niveles de radiación más altos de lo esperado en las tapas temporales colocadas sobre dos de los reactores. Tales hallazgos complican los planes de desmantelamiento. El destino del suelo descontaminado, que se ha amontonado en bolsas negras alrededor de la región, también sigue sin resolverse. Este año, las bolsas se están llevando a “instalaciones de almacenamiento provisional” en la zona de “difícil retorno”, es decir, vertederos en áreas inhabitables. Por ley, el suelo debe enviarse fuera de la prefectura para 2045, pero el gobierno aún tiene que decidir dónde llevarlo.

El problema más urgente es el agua contaminada que se ha filtrado en la planta o se ha utilizado para enfriar el combustible gastado. Ya hay más de un millón de toneladas y el espacio de almacenamiento se agotará el próximo año. Tepco lo filtra para eliminar todas las partículas radiactivas excepto un isótopo, el tritio. El gobierno quiere verter el agua filtrada en el océano, una práctica estándar en las plantas nucleares de todo el mundo. Sin embargo, los pescadores y agricultores temen que esto haga que la gente se muestre reacia a comprar sus productos. A los activistas les preocupa que los tanques muestren sorpresas desagradables. Después de años de insistir en que el agua contenía solo tritio, Tepco reveló en 2018 que tendría que volver a filtrar la mayor parte, ya que no había sido tratada adecuadamente y era más peligrosa de lo que se había admitido.

Estos hechos han alimentado la desconfianza de las garantías del gobierno sobre la salud pública en Fukushima. La selección de alimentos de la prefectura es exhaustiva y los estándares de seguridad son altos. El Centro de Tecnología Agrícola de Fukushima, un organismo gubernamental, analiza entre 100 y 200 muestras al día. Los trabajadores con guantes de goma cortan melocotones, champiñones y arroz y los introducen en dispositivos que detectan la radiación. El último resultado elevado fue hace seis años. Los monitores independientes también juzgan que los alimentos locales son seguros. Sin embargo, los productos de Fukushima siguen siendo en general más baratos que en otros lugares.

La eterna desconfianza se extiende a la energía nuclear en general. Antes del 11/3, más de dos tercios de los japoneses querían preservarlo o incluso expandirlo. El gobierno quería que las plantas nucleares generaran la mitad de la energía de Japón a mediados de siglo. La mayoría está ahora en contra, incluidos peces gordos como Junichiro Koizumi, un ex primer ministro del PDL, y Naoto Kan, primer ministro en el momento del desastre. “Había supuesto que los ingenieros japoneses eran de muy alta calidad. Pensé que era poco probable que un error humano pudiera causar un accidente en Japón “, indica el Sr. Kan.” Mi pensamiento cambió 180 grados“.

Sin embargo, el gobierno actual no ha renunciado a la energía nuclear. Shinzo Abe, primer ministro de 2012 a 2020, estaba interesado en ello, pero durante su mandato, dado que la mayoría de los reactores fueron suspendidos por inspecciones de seguridad más estrictas, Japón se volvió notablemente más dependiente de los combustibles fósiles (ver gráfico). Hasta el día de hoy, solo se ha permitido reiniciar 9 de los 54 reactores de Japón. Proporcionaron solo el 6% de la electricidad del país el año pasado. Casi la mitad del resto se cerrará; los demás se encuentran en diversas formas de limbo administrativo.

Fukushima

El actual primer ministro, Yoshihide Suga, ha prometido hacer que Japón sea neutral en carbono para 2050. Por lo tanto, quiere construir más parques eólicos y plantas solares, pero también reiniciar más reactores nucleares inactivos. “Cero carbono para 2050 significa que necesitamos energía nuclear”, argumenta Masakazu Toyoda, quien preside el Instituto de Economía Energética, un grupo de expertos en Tokio. Algunas ciudades están ansiosas por volver a utilizar la energía nuclear. “Después de cinco o seis años, la gente empezó a pensar en cuánto riesgo podemos asumir en términos de crecimiento económico”, dice Yutaka Nose, alcalde de Takahama, que recientemente se convirtió en la primera ciudad en aprobar el reinicio de una central nuclear superior a 40 años, la vida útil estándar en Japón.

La industria nuclear insiste en que ha aprendido las lecciones del 11/3. Tepco cree que la expectativa de perfección, que ahogaba la notificación de problemas, ha desaparecido. Tanto ella como otras compañías eléctricas han invertido miles de millones de dólares en nuevos diques, sistemas de filtrado y otras características de seguridad. Los gobiernos locales han elaborado planes de evacuación adecuados. “Antes de Fukushima, se asumía que si los funcionarios del gobierno están creando planes, es probable que ocurran accidentes, por lo que nadie hizo planes”, asegura Nose. “Ahora tenemos uno”. La existencia de riesgo no es una razón para abandonar una tecnología, argumenta Takefumi Anegawa de Tepco: “En la antigüedad, Prometeo llevó el fuego a la humanidad y muchas personas mueren a causa de los incendios, pero lo hemos aceptado”.

Los activistas antinucleares sostienen que los riesgos de utilizar energía nuclear en Japón, uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, son prohibitivos. “Usar tecnología que tiene el potencial de destruir una sociedad es una locura, ese es el riesgo del que estamos hablando”, afirma Shaun Burnie de Greenpeace, un grupo de presión. La repentina promoción de la energía nuclear como favorable con el clima parece cínica a muchos en Fukushima. “No deberíamos tener que elegir entre un desastre climático y un desastre nuclear”, dice Muto Ruiko, activista local antinuclear.

Hay muchas posibilidades, señalan los activistas antinucleares, para generar más energía renovable. Después del 11/3, el gobierno introdujo incentivos para las energías renovables y liberalizó el mercado de la electricidad. Aunque las energías renovables ahora proporcionan más del 20% de la energía de Japón, su participación sería aún mayor, argumenta Tetsunari Iida del Instituto de Políticas de Energía Sostenible, si el control de los monopolios minoristas regionales sobre la red se aflojara aún más y las conexiones entre las regiones se expandieran. Él dice que una reforma que entró en vigencia el año pasado, que obliga a las grandes empresas de servicios públicos a administrar la generación y transmisión como unidades separadas, ha tenido poco efecto. “La gente de los servicios públicos locales todavía usa la misma tarjeta de identificación, la misma dirección de correo electrónico”, recalca el Sr. Iida. “La red debe volverse más independiente”.

Los planes lanzados a fines del año pasado prevén que el 50-60% de la generación provenga de energías renovables en 2050, y que las plantas nucleares o de combustibles fósiles con tecnología de captura de carbono proporcionarán el resto. Se espera una imagen más clara este verano, cuando el Ministerio de Economía, Comercio e Industria lance una nueva estrategia trienal para la generación de energía. El ministro Hiroshi Kajiyama ha mostrado su apoyo a una mayor energía nuclear. Incluso aquellos que esperan un Japón con energía renovable a largo plazo pueden aceptar un buen número de mejoras a día de hoy, si eso significa cerrar las plantas de carbón más rápidamente. Sin embargo, conseguir que se construyan nuevos reactores será mucho más complicado, ya que la mayoría de los japoneses están en contra de la energía nuclear.

En cualquier caso, la supervisión recaerá en la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA), que se creó específicamente para evitar el tipo de complicidad con los servicios públicos que permitió que las fallas en Fukushima Dai-ichi no fueran detectadas o corregidas. Toyoshi Fuketa, presidente de la NRA, se mantiene precavido a la hora de hablar para no enredarse en política: “Creemos que debemos ser independientes de las discusiones sobre política energética”.

Desafortunadamente para la NRA y para los legisladores, un cambio radical que ha perdurado desde el 11 de marzo es la pérdida de fe en las instituciones en general. Una encuesta anual realizada por Edelman, la mayor agencia de relaciones públicas independiente del mundo, encontró que el porcentaje de japoneses que mostraron confianza en su gobierno cayó del 51% antes del desastre al 25% después. Ahora se sitúa en el 37%. “Este es el problema clave: la pérdida de confianza”, puntualiza Azby Brown de Safecast, una ONG en Tokio que encabezó los esfuerzos independientes para monitorear la radiación después del desastre. “La confianza no es un recurso renovable. Una vez que lo pierdes, eso es todo“.

© 2021 The Economist Newspaper Limited. Todos los derechos están reservados. El artículo original en inglés puede encontrarse en www.economist.com