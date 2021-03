Los vídeos sexuales en el interior del Parlamento provocan una tormenta política

Tormenta política en Australia con escándalo sexual incluido. El primer ministro del país, Scott Morrison, ha manifestado su bochorno por el caso de la difusión de vídeos en los que aparecen trabajadores del Gobierno conservador australiano realizando actos sexuales en el interior del Parlamento. Incluso en uno de ellos masturbándose en la oficina de una diputada.

Los comentarios de Morrison viene pocas horas después de que el periódico australiano y Channel 10 denunciaran denuncias e imágenes de un denunciante anónimo sobre el comportamiento lascivo del personal del gobierno en el Parlamento. Los vídeos incluyen a hombres que se filmaban a sí mismos realizando actos sexuales en solitario, incluso en el escritorio de la citada diputada.

Un miembro del personal del gobierno ha sido destituido de su cargo por este caso. Morrison describió el informe como “repugnante” y dijo que hablaría con todos los miembros de personal del gobierno para recordarles sus responsabilidades.

La coalición gobernante Liberal/Nacional ha estado sometida a una gran presión en las últimas semanas tras las acusaciones de violación por parte de un miembro del personal del Partido Liberal, incluida una en el cargo de ministro del Gabinete. El tema impulsó a decenas de miles de personas a reunirse la semana pasada y provocó la debilidad y una caída en las encuestas de Morrison.

El primer ministro prometió impulsar el cambio cultural después de este escándalo: “Reconozco que muchos australianos, especialmente las mujeres, creen que no las he escuchado, y eso me angustia enormemente”. Y añadió: “Debemos hacerlo mejor... debemos poner esta casa en orden”. Sin embargo, ofreció pocas propuestas concretas para mejorar la cultura del lugar de trabajo en el parlamento, insistiendo en que los cambios se anunciarían en las próximas semanas.